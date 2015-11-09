İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye'deki Suriyeli çocuklar eğitim alamıyor

Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların büyük bölümünün okula gidemediği ve eğitim alamadığı belirtildi.

İnsan hakları örgütü Human Rights Watch (HRW) raporunda, 400 binden fazla Suriyeli çocuğun okula gitmediği ifade ediliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre raporda "Her ne kadar Türkiye hükümeti mülteci krizi karşısında cömert davranmış olsa da, Türkiye Suriyeli çocukların eğitime erişim hakkını sağlama konusunda zorlanıyor" deniyor.

2014-2015 yıllarında Türkiye'de incelemeler yapan HRW, toplamda 708 bin okul çağındaki Suriyeli mülteci çocuk bulunduğunu, bunların 400 binden fazlasının ise okula gitmediğini tespit etti.

"Geleceğimi hayal ettiğimde bir şey göremiyorum: Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların önündeki eğitim engelleri" başlıklı raporda, Türkiye'nin Suriyeli çocukların okullara gidebilmesi için 2014'te yasal düzenlemeler yaptığı hatırlatılıyor.

Ancak başta dil sorunu olmak üzere, sosyal entegrasyon ve maddi sıkıntıların çocukların eğitim almasına engel olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Suriyeli mültecilerin yapılan yasal düzenlemeden de yeteri kadar haberdar olmadığı vurgulanıyor.

"Bir nesil tehlike altında"

Mülteci kamplarında okula kayıt oranlarının yüzde 90'lara ulaşmasına karşın, kampların dışında yaşayan Suriyeli çocukların sadece yüzde 25'inin okula yazdırıldığı da vurgulanıyor.

HRW Mülteci Hakları Programı araştırmacısı Stephanie Gee, "Suriyeli çocukların ihtiyaç duydukları eğitimi alamaması, koca bir nesli tehlikeye atıyor" diyor.

Raporda, Türkiye'ye Suriyeli çocuklara gerekli eğitimi verebilmesi için bir an önce harekete geçmesi çağrısı yapılıyor ve uluslararası çevrelerin de bu çabalara mutlaka destek vermesi gerektiği söyleniyor.

"Eğitimin güvence altına alınması, çocuk gelin ve çocuk asker sorunlarını ortadan kaldırır" denen raporda, eğitim yoluyla çocukların ileride kendi ekonomik özgürlüklerini de elde etmek için önemli bir fırsat yakalayabilecekleri ifade ediliyor.