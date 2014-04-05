Paraşütü açılmayınca 5 bin 400 metreden yere çakıldı

Amerika’da 222 kişilik ekibin Guinness Rekorlar Kitabı’na layık atlayış yapma girişimine katılarak paraşütle atlayan Alman vatandaşı 46 yaşındaki Diana Paris, atlama sırasında paraşütünün açılmaması sonucu 5 bin 400 metreden 160 kilometre hızla düşerek öldü.

İhsan Dörtkardeş'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, daha önce en az 1500 kez atlayış yapan Alman sporcu, paraşüt tutkunları ile birlikte ABD’nin Arizona Eyaleti’nde Eloy bölgesinde 28 ülkeden 221 arkadaşı ile bir araya gelerek aynı anda atlayış yaparak dünya rekoru kırılmasında katkıda bulunmak istedi.

Uçakla havalanan paraşütçüler 5 bin 5ohh metre yükseklikten atlayarak ve havada iki figür oluşturarak dünya rekoru kırmak istedi. Atlayan paraşütçülerden Paris’in paraşütü yere çok yakın mesafede açılabilirken ek paraşütün açılması için zaman kalmadı. Diana Paris'in cesedi atlama noktasının 800 metre uzağında bir noktada bulundu. Paraşütü incelenmek üzere Federal Havacılık İdaresi'ne verildi.

Paraşütle aynı anda atlayarak dünya rekoru kırmak için bir araya gelen ekipte yer alan Diana Paris'in arkadaşları başarısız deneme sonrası ölen arkadaşları için bir kez daha atladı ve rekoru kırmayı başardı.

Olay sonrası açıklama yapan ekip lideri Gilbert, 28 farklı ülkeden 222 kişiden oluşan ekipleri ile daha fazla rekor kırmak istediklerini belirtti. Yaklaşık 5.5 kilometre yüksekten yapılan atlayış sonrası Diana Paris'in bedeni atlama noktasının 800 metre uzağında bir noktada bulunurken paraşütün incelenmek üzere Federal Havacılık İdaresi'ne verildiğini belirtildi.

Kazanın meydana geldiği Phoenix ve Tucson bölgeleri arasında bulunan Eloy bölgesi 1980 yılında halka açılması sonrası ülkenin en önemli paraşütle atlama bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgede geçen Kasım ayında da 2 paraşütçü atlayışları sonrası paraşütlerinde görülen arıza nedeniyle düşerek ölmüştü.