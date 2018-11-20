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Paraşütü açılmayan turist, 90 metreden yere çakıldı

(DHA) - Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Oeste alt bölgesinde bulunan Nazaré Sahilinde kayalıklardan paraşütle atlayan 50 yaşındaki turist, paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı

20 Kasım 2018 14:47

(DHA) - Portekiz\'in Centro bölgesine bağlı Oeste alt bölgesinde bulunan Nazaré Sahilinde kayalıklardan paraşütle atlayan 50 yaşındaki turist, paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı. Paraşüt, turistin zemine çarpmasının ardından açılırken, yaşanan dehşet anları bölgedeki turistler tarafından kaydedildi.

Aynı bölgede, 2013 yılının Temmuz ayında da benzeri bir olay yaşanmış, 29 yaşında bir İsveçli turist hayatını kaybetmişti.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaşanan olayın 2 farklı açıdan görüntüleri

Hayatını kaybeden Alman turistin fotoğrafı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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