Paraşütten kaydı, 700 metreden yere çakıldı

T24 - Muğla’nın Fethiye İlçesi’ndeki Babadağ’dan pilot eşliğinde atlayış yapan 27 yaşındaki Caner Güler, uçuş sırasında paraşütten kayarak 700 metreden kayalıklara çakılıp öldü. Miray Güler ise uçuş sırasında eşinin düştüğü ana tanık oldu.



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Paraşüt pilotu gözaltına alınırken, kazanın Caner Güler’in paraşütte bacağa geçirilen kemeri takmamasından kaynaklanmış olabileceği kaydedildi.



Kaza, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Makine mühendisi Caner Güler ile eşi 26 yaşındaki Miray Güler, Bursa’dan bayram tatili için Ölüdeniz Beldesi’ne geldi. Yamaç paraşütü yapmak için 1900 metrelik Babadağ’a çıktı. Muhteşem görsel güzelliğiyle dünyanın sayılı yamaç paraşütü pistleri arasında yer alan Babadağ’dan önce Miray Güler, ardından eşi Caner Güler pilotlar eşliğinde atlayış gerçekleştirdi.

Eşinin düştüğünü gördü







Caner Güler ve pilotu Murat Sait Yeşilbaçar bir süre uçtuktan sonra Güler, Babadağ’ın eteklerinde paraşütten kayarak hızla düşmeye başladı. Yaklaşık 700 metre yüksekten düşen Güler, kayalıklara çarparak can verdi. Miray Güler ise uçuş sırasında eşinin düştüğü ana tanık oldu.



Durumun bildirilmesi üzerine pilotun iniş yapacağı Belcekız Plajı’nda önlem alan jandarma, Murat Sait Yeşilbaçar’ı yere indikten sonra gözaltına aldı. Pilotun verdiği bilgiler doğrultusunda Babadağ’da arama başlatan jandarma ekipleri ve 30’a yakın yamaç paraşütü pilotu Caner Güler’in cesedinin yerini belirledi. Kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra Güler’in cesedine ulaştı. Sarp arazide cesedi taşıyamayan ekipler, helikopter desteği istedi.

’Büyük ihmal var'



Dalaman’dan havalanan askeri helikopter, Babadağ eteklerine geldi. Helikopterden sarkıtılan iple olay yerine inen iki asker, Güler’in cesedini sedyeye aldı. Yaklaşık 6 saat süren bir operasyonun ardından Güler’in cesedi, helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi’ne getirilerek morga konuldu.



Eşinin ölümüyle şoka giren ve sinir krizleri geçiren Miray Güler ise jandarma tarafından aynı hastaneye götürüldü. Olayda büyük ihmal bulunduğunu söyleyen Miray Güler, "Biz çok iyi bir şirkete güvenmiştik. Çok büyük ihmal var" dedi.

Kemer takmadı iddiası



Kazanın, Caner Güler’in yamaç paraşütünde bacağa geçirilen kemeri takmamasından kaynaklanmış olabileceği ileri sürüldü. Yamaç paraşütü yolcusunun uçuş öncesinde gerekli önlemleri alıp almadığının ise Türk Hava Kurumu (THK) kontrolörü tarafından yapıldığı belirtildi.



Konuyla ilgili değerlendirme yapan THK Fethiye Şube Başkanı Mustafa Özkaya ise uçuşun bütün sorumluluğunun pilota ait olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Pilot bağlantıları kontrol etmeli, uçuş hakkında yolcusuna bilgi vermeli, uçuş emniyetini sağladıktan sonra uçmalı. Pilotların bir de yardımcıları vardır. Uçuş öncesinde bu kontrolleri yapar ve pilotun yükselmesine yardımcı olurlar. Bizim görevimiz ise sadece hava şartlarının uçuşa elverişli olup olmadığını kontrol etmektir. Hava şartları elverişliyse yeşil bayrak, değilse kırmızı bayrak çekmekle görevliyiz. Dün hava uçuş için elverişliydi."



Jandarma, olayın meydana geldiği yamaç paraşütüne incelenmek üzere el koydu.