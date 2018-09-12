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Paraşütçüler gökyüzünü renklendirdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun bünyesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda, paraşütler gökyüzünü renklendirdi

12 Eylül 2018 16:20

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Selçuk ilçesinde, Türk Hava Kurumu\'nun bünyesinde bu yıl 46\'ncısı düzenlenen Türkiye Paraşüt Şampiyonası\'nda, paraşütler gökyüzünü renklendirdi.
Selçuk\'ta Türkiye Paraşüt Şampiyonası\'nın yapıldığı Efes Havaalanı, karnaval yerine döndü. Türk Hava Kurumu\'nun (THK) Selçuk\'taki Havacılık Eğitim Merkezi\'nde geçen 10 Eylül\'de başlayan ve 15 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek olan şampiyonaya, 22 takımdan 110 paraşütçünün katıldığı belirtildi.
Her yıl sivil-asker iş birliği ile düzenlenen şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ait CN-235 Casa tipi uçak ile THK\'ye bağlı C-208 Grand Caravan uçakları da görev yapıyor.

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