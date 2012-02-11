Paraşütçü otomobilin üzerine düştü

T24 - Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yamaç paraşütü yapan 27 yaşındaki Fatih Karaoğlan, iniş yaparken rüzgarın aniden yön değiştirmesi üzerine 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İskenderunlu ve Adanalı yamaç paraşütçüleri, havanın güzel olmasını fırsat bilerek Amanos Dağları’nın eteğinden uçuş yaptı. Onlarca paraşütçü, Amanos Dağları’ndan yamaç paraşütleriyle kanatlanıp, İskenderun’un sahil kenarındaki Atatürk Anıtı’nın olduğu bölgeye iniş yaptılar. Bu sırada Adanalı paraşütçü Fatih Karaoğlun, iniş yapacağı sırada aniden rüzgarın ters dönmesiyle dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Aldığı darbeyle yaralanan Karaoğlun, olay yerine çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Karaoğlan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.