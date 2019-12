Parasızlıktan gazete okuyamıyor, TV izliyorlar

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdikleri anket çalışmasında, üniversite öğrencilerinin yüzde 15.6'sının ekonomik nedenlerle gazete okuyamadıkları, sadece televizyon izledikleri ortaya çıktı.



Son sınıf öğrencileri Mehmet Yıldız, Ömer Aybar ve Erdi Aksakal, `Sosyal Bilimleri Araştırma Yöntemleri' dersi için Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan 639 öğrenciyle anket yaptı.

Anket çalışmasında, üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 13.6'sının bir ay içinde 500 YTL ve üzerinde harcama yapabildiği tespit edildi. Araştırmada öğrencilerin yüzde 5.5'inin 100 YTL ve altı, yüzde 16.1'inin 101 - 200 YTL, yüzde 28.6'sının 201 - 300 YTL, yüzde 19.1'inin 301 - 400 YTL ve yüzde 17.1'inin 401 - 500 YTL harcadığı belirlendi.



Ekonomik nedenlerden dolayı, üniversite öğrencilerinin yüzde 15.6'sının hiç gazete okuyamadığı, yüzde 45.2'sinin haftada birkaç kez, yüzde 8'inin ise ayda birkaç kez gazete okuyabildiği ortaya çıktı. Araştırmada ayrıca hergün düzenli gazete okuyan öğrencilerin yüzde 31'nin, çoğunlukla magazin ve spor haberlerini okumayı tercih ettikleri belirlendi.



Dergi okuyamıyorlar



Araştırmada, üniversiteli gençlerin sadece yüzde 3.5'inin her gün, yüzde 9'unun haftada birkaç kez, yüzde 20.6'sının ayda birkaç kez dergi okuduğu, yüzde 58.8'inin ise hiç dergi okumadığı tespit edildi. Öğrencilerin 54.3'ünün her gün, yüzde 35.7'sinin haftada birkaç kez televizyon izlediğini belirlediklerini söyleyen Sosyoloji Bölümü öğrencisi Mehmet Yıldız, sonuçların bir hayli çarpıcı olduğunu dile getirdi.



Üniversiteli öğrencilerin en çok parasızlıktan yakındığını anlatan Yıldız, “Erzurum'da okuyan öğrencilerin önemli bir bölümünü dar gelirli ailelerin çocukları oluşturuyor. Ailelerinin her ay gönderdiği harçlıklar maalesef harcamalarını karşılamıyor. Öğrencilerin hepsi bir an önce okullarını bitirip, para kazanmanın hayalini kuruyor” dedi.