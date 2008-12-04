Parasızlıktan finalde yok!

Van'da ''Vanlı Kasparov'' diye tanınan Satranç Van il birincisi Abdulmecit Benek'in, maddi imkansızlık nedeniyle İskenderun'da yapılacak Türkiye finallerine gidemediği bildirildi.



14-17 Kasım tarihleri arasında Van'da yapılan okullar arası satranç turnuvasına Türkiye Yardımsevenler Derneği Lisesi adına katılan ve gençler kategorisinde il birincisi olan 11. sınıf öğrencisi Abdulmecit Benek, İskenderun'da yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.



Okul idaresiyle yaptığı görüşmelerde, İskenderun'a diğer kategorilerde birinci olan öğrencilerle birlikte 4 Aralıkta gideceği söylenen Benek'e, Türkiye Satranç Şampiyonası finallerine gitmesine bir gün kala kötü haber verildi.



İskenderun'a gitme hazırlığı yaptığı sırada Okul Müdürü Abdülcebbar Kavak'ın kendisini telefonla arayarak, maddi imkansızlık nedeniyle finallere gidemeyeceğini belirtmesi üzerine adeta yıkılan Abdulmecit Benek, şunları söyledi:



''Van'da üç kategoride yapılan turnuvada, minikler ve yıldızlar kategorilerinde özel okullardan iki öğrenci başarılı oldu. Bu öğrenciler, okullarının kendilerine sunduğu imkanlarla finallere katılırken, özel okul idarecileri benim de o öğrencilerle birlikte İskenderun'a gitmemi istemedi. Kendi okulumun da gönderecek imkanı olmadığı için şampiyonaya katılamayacağım. İl birincisi olduktan sonra maddi imkansızlık ve ilgisizlik nedeniyle şampiyonaya yeteri kadar hazırlanmadığım halde orada önemli bir başarı ele edeceğime inanıyordum. Bu nedenle çok üzgünüm.''



Van'daki yetkilileri bu tür konularda daha duyarlı olmaya davet eden Benek, başarı elde edildikten sonra birçok kişinin bundan kendine pay çıkardığını, ancak başarının nasıl elde edildiğini kimsenin bilmediğini ifade etti.



Bu arada Benek, okulunda 2 gün önce düzenlenen törende, satranç il birincisi olması nedeniyle Van Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi kevser çakacak tarafından ödüllendirilmişti.

