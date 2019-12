Parasızlıktan aylarca makarna yiyip kazdık!

T24 - 1998 yılından beri Allianoi antik kentini kurtarma kazılarını yürüten arkeolog Ahmet Yaraş, parasal olanaksızlıklar nedeniyle kazıları “aylarca makarna yiyerek” yürütebildiklerini açıklarken, Pergamonlu tıp bilgini Galenos'un muayenehanesine yaklaştıkları sırada 1800 yıllık hastanenin kum ve betonla kapatılmaya başlanmasına isyan etti.



GÖRDÜKLERİMDEN UTANIYORUM!



Allianoi'u tırnakları ile kazanların önünden kamyonlar geçiyor.

Allianoi kumla örtülüyor.

DSİ' şirketlerden birine betonla kaplama, diğerine de kumla örtme ihalesi vermiş.

Amaç daha hızlı daha hızlı olsun.

Kanlı veya kansız...

Şirketin programında bugün hastane yapısı var.

1800 yıllık hastane yapısı şu an kumla örtülüyor.

2006 yılında, Allianoi gönüllülerinin yardımları ile kazı yaptığımız 1800 yıllık hastane katlediliyor.

Oysa biz onu 4 ay boyunca kazmıştık. Ve yaklaşık 20 odasından ancak ve ancak 8'ini kazabilmiştik.

Çünkü zaman ve para bütün hastane yapısını kazmaya yetmemişti.

Sadece bu 8 odadan yüzlerce arkeolojik eser müze envanterine alınmıştı.

Odalardan birinde yüzün üzerinde metal cerrahi alet bulmuştuk.

Bu koleksiyon dünyanın bir ören yerinde ve hastane yapısında en büyük tıp aletleri koleksiyonu olmuştu.

Ama nasıl olsa gelecek yıl kazarız diye düşünüyorduk.

Ünlü tıp bilgini Pergamonlu Galenos'un adına rastlama umudunu 2007 yılına bırakmıştık.

Ancak ne 2007 de, ne 2008 de, ne 2009 da bakanlık kazı ruhsatı verdi.

Yıl 2010.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay'ın “çaresizim” nidaları arasında bu topraklarda bir başka boyut yaşanıyor.

Dört yıldır kazı ruhsatı ver(e)meyenler bugün çaresiz olduklarını söylüyor!!!

Muayehanelerden birinin de muhtemelen ünlü Tıp Bilgini Galenos'un olduğunu öngörmüştük.

Belki yanı başındaki odalardan birini kazabilseydik, ona ait özel eşyalarını bile bulabilecektik.

Olmadı... / Olamadı... Çünkü o sıralar para bitmişti. Aylarca makarna yemekten bütün kazı ekibi

yorulmuş / sıkılmıştı.

2006 yılında biraz daha mı yardım için kapı kapı dolaşsaydım…

Ah bugün daha da çoğaldığımız insanlar o yıl nerelerdeydiniz?

Galenos’un izni bulmakta belki sizin de payınız olacaktı!!!

Tarihe bir not da sizler düşecektiniz..

TRT’nin belgeselini yayınlamasına engel oldum diye övünenler pekala ilgili gerçek makamları da

caresizliğe sürükleyebilirler ….

Çok geniş alanda ve de çok çalışıldığı için bu makamlar soruşturma da isteyebilirler…

Kazı yaptığın alana girişi de çaresizlik yüzünden engelleyebiliriler …



12 yıldır her platformda süren mücadelenin sonunda...



Bir boşluk....



Şimdi belki Pergamon'lu Galenos'un Allianoi'daki muayenehanesi gözlerimizin önünde kapatılıyor.



Allianoi'da bulunan Tıp Aletleri konusunda İ.Ü. doktora yapan Daniş'in gözlerinin önünde hastane yapısı örtülüyor / katlediliyor / tarihe gömülüyor / bizler sadece izliyoruz.



DSİ kendini kurtarmak için ihale üzerine ihale yapıyor,

Politikacılar oy kaygısında her iki tarafa gülüşçükler atıyor,

Gençler hukuk dışı uygulamayı protesto için kendini zincire vuruyor,

Avukatlar bu ülkede hâlâ mahkeme önlerinde hukuk arıyor,

Ben tırnaklarımla kazdığım hayatımın en güzel 12 yılını verdiğim yerin yok oluşunu izliyorum.

Bilimsel Etik...

Çağdaşlık ....

Demokrasi...

Evet / Hayır naraları arasında bir insanlık ayıbı... / bir tarih katliamı ...

yüreğim ağrıyor...

tanıklığımdan utanıyorum.

bugün gönderilen bir şiir bizi anlatıyor. Uzun metinler yıllarca süren yardım talepleri artık kifayetsiz kalıyor. ......



Allianoi



su s'ağır

toprak s'ağır

gözler b'akar'kör

d'iller suskun

k'ulaklar s'ağır

çığlığım içime sus'kun

c'an bedene ağ'ır

gün gece

gün kar'anlık

yürek'ler s'ağır



Ayşe Yamaç