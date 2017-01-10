Parasızlığa meydan okuyor; baba oğlunun yürüyebilmesi için ahşaptan fizik tedavi aletleri yaptı

Niğde’de baba Furkan Çakmak, 8 yaşındaki oğlu Ali’nin yürüyebilmesi için adeta parasızlığa meydan okuyor. Doğuştan ‘serebral Palsi’ hastası olduğu için yürüyemeyen oğlunun iyileşebilmesi için gereken ayda 150 saatlik fizik tedavisini karşılayabilmek adında çevre illerdeki merkezleri tek tek gezen baba gördüğü fizik tedavi aletlerinin ahşaptan benzerini yaptı. Devlet ayda sadece 30 saatlik masrafı karşılıyor.

Devlet ayda 30 saatlik masrafı karşılıyor

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Niğde’de doğuştan ‘serebral Palsi’ hastası 8 yaşındaki Ali Çakmak yürüyemiyor ve konuşma zorluğu çekiyor. Kesin çözüm olmasa da Ali, hayata tutunabilmek için ayda 150 saat fizik tedavi görmeli. Ama devlet sadece ayda 30 saatlik masrafı karşılıyor. Baba Furkan Çakmak’ın (31) da geri kalan parayı karşılayacak gücü yok.

Tek tek merkezleri gezti

Güvenlikçi olan baba 6 aydır da zaten işşiz. Parasızlıktan oğlunu rehabilitasyon merkezine gönderemeyen baba, kendi çözümünü kendi üretmiş. Çevre illerdeki merkezleri tek tek gezip, gördüğü fizik tedavi aletlerinin ahşaptan benzerini yapmış. İnternetten de egzersizleri izleyip evde her gün oğluna uyguluyor. Furkan Çakmak “İyi bir fizik tedaviyle oğlum düzelebilir” dedi.

En büyük hayali

Baba Furkan Çakmak “En büyük dileğim tek çocuğum olan Ali’nin okula gittiğini görmek” dedi.

Evi adeta fizik tedavi merkezine çeviren baba ahşaptan yaptığı egzersiz bisikletleri ile oğluna günde 4 saat fizik tedavi yaptırıyor.