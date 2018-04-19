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Parasız kalınca tornavida ve eldiven alıp, hırsızlığa başlamış

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da girdikleri 11 iş yeri ve evden 30 bin lira değerinde elektronik eşya ile 2 kurusıkı tabanca ve 1 tüfek çalan şüphelilerden Muhammet Emre Nükte (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

19 Nisan 2018 14:22

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da girdikleri 11 iş yeri ve evden 30 bin lira değerinde elektronik eşya ile 2 kurusıkı tabanca ve 1 tüfek çalan şüphelilerden Muhammet Emre Nükte (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nükte, polisteki ifadesinde, \"Param yoktu, hırsızlık yapmaya başladım. Hırsızlık için gerekli olduğunu öğrendiğim tornavida ile parmak izi kalmasın diye eldiven aldım\'\' dedi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ve Meram ilçelerinde son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, pazartesi günü merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi\'ndeki bir evden hırsızlık şüphelisinin kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis, yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Muhammet Emre Nükte\'yi yakaladı. Gözaltına alınan Nükte, eve soygun amaçlı girdiğini söyleyerek, diğer yaptığı hırsızlıkları da itiraf etti. Polis, Muhammet Emre Nükte\'nin ifadesi doğrultusunda diğer arkadaşı Mehmet A.\'yı da (30) kısa sürede yakaladı.
ÇALDIKLARI EŞYALARI SATMIŞ
Muhammet Emre Nükte\'nin ifadesinde çaldığı eşyaların çoğunu, ikinci el eşya satan bir iş yerine sattığını söylemesi üzerine, Hırsızlık Büro ekipleri gece saatlerinde söz konusu mağazaya baskın düzenledi. Baskında çalıntı eşyalar ele geçirildi. Yaklaşık 30 bin lira değerinde oldukları belirlenen televizyon, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, 2 kurusıkı tabanca ve 1 tüfek sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerden Nükte sorgusunda, \"Param yoktu, hırsızlık yapmaya başladım. Hırsızlık için gerekli olduğunu öğrendiğim tornavida ile parmak izi kalmasın diye eldiven aldım\'\' dedi. Her iki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet Emre Nükte çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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