Parasız eğitim isteyen üniversite öğrencisine baba tokatı!

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NATO'nun Türkiye'ye konuşlandırmayı planladığı 'Füze Kalkanı' projesini protesto etmek isteyen Karadeniz Özgürlük Derneği Başkanı İlhan C. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Demet B. kaldırıma 'Füze kalkanı değil demokratik lise İstiyoruz' adlı stant açarak imza toplamaya başladı.Cadde üzerinde görev yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli memurlar izinsiz olduğu gerekçesiyle standın kaldırılmasını istedi. Gençler standı kaldırmak istemeyince, zabıtaların şikayetiyle polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Polis eylemcileri apar topar araca bindirerekrek ''görevli memuru engellemek'' gerekçesiyle gözaltına aldı.Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlhan C. ve Demet B. bugün adliyeye sevk edildi. Polis aracından inen iki eylemciler adliye merdivenlerinden çıkarken 'ABD defol, füze kalkanı değil parasız eğitim istiyoruz' diye slogan atarak zafer işareti yaptı.Bu sırada adliye önünde bekleyen Demet B.'nin Ankara'dan gelen babası emekli Celal B. kızına yanaşıp "bağırma" diyerek tokat atıp susturmak istedi. Daha sonra araya giren polis babayı kızının yanından uzaklaştırdı. Celal B. "Kızımın gözaltına alındığını öğrenince Ankara'dan otobüsle Samsun'a geldim. Kızım iyi bir öğrenciydi ve başarısından dolayı burs almıştı. Biz onu okusun diye gönderdik. Okulunu bitirdikten sonra siyaset yapsın" dedi.İki eylemci sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Duruşmanın ardından Celal B ve kızı adliyeden birlikte ayrıldı.