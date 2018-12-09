"Parasız dönemlerim oldu; tuvalet temizledim, çay yaptım"

Madonna, Irina Shayk, Naomi Campbell, Kate Moss gibi yıldızlarla hem yakın arkadaş olan hem de onların fotoğraflarını çeken dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, kariyerinin başlarında yaşadığı zor dönemi, “Tuvalet temizledim, yemek yaptım. Çay yaptım. Getir götür işleri yaptım” diye anlattı.

Ünlü isimlerin moda fotoğrafçılığını üstlenen ve aynı zamanda ünlülerle yakın arkadaş olan Mert Alaş, bugün moda dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Isabella Blow Ödülü’nü alıyor.

Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Alaş, ünlü bir fotoğrafçı olmadan önce, kariyerine başlarken Londra’da yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Tanıştığım insanların birkaçı fotoğrafçıydı. Ondan sonra proje asistanlığı yapmaya ve çekimlere gitmeye başladım. Onlar bir şey çekiyorlar mesela, ben oradan atlıyorum, ‘Aa orasını neden şöyle yapmıyorsunuz?’ Bende de varmış demek ki öyle bir göz. Sonra dediler ki, ‘Sen niye gelip bizimle çalışmıyorsun?’ Ve sonra stüdyolarda çalışmaya başladım. Tuvalet temizledim, yemek yaptım. Çay yaptım. Getir götür işleri yaptım. 22 yaşındaydım.”

“Ben bir proje gibiyim” diyen Alaş, “İnsanoğlunun evrimi gibi bir evrim geçirdim. Baktım Londra’da herkes zayıf, ‘Ben şişkolukla dikkat çekmek istemiyorum, zayıflamam lazım!’ dedim. Zayıfladım ama baktım vücudumda hiç kas yok. Hiç spor yapmamışım çocukken. Dedim ki, ‘Benim spor da yapmam lazım.’ Ne bileyim saçımın rengi şöyle, ‘Şöyle olması lazım.’ Kendimle oynadım çok. Daha doğrusu evrim geçirdim ve sonunda bu adam oldum” dedi.

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