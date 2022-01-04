Parasının olmadığını söyleyip otobüse bedava bindi; yolcuların eşyalarını çaldı

İstanbul’da memleketine gidecek parasının olmadığını söyleyerek otobüse ücretsiz binip, mola sırasında yolcuların bilgisayar ve cep telefonlarını çalan N.D., Sakarya’nın Hendek ilçesinde yakalandı.



Sakarya’nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola veren otobüsteki yolcuların cep telefonu ve bilgisayarları çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelinin kimliğini belirledi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile N.D. yakalanarak gözaltına alındı.

N.D.’nin İstanbul’da, memleketine gidecek parasının olmadığını belirterek otobüslere ücretsiz bindiği, mola sırasında da yolcuların bıraktığı eşyaları çaldıktan sonra kaçtığı ve hırsızlık suçundan 15 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

N.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, N.D.’yi kayıtsız olarak taşıdığı tespit edilen otobüs firmalarına da ceza kesildi. (DHA)