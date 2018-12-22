Parasını ödedikleri ürünler için icra takibi başlatıldığı iddiasıyla eylem yaptılar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ\'da bir giyim mağazasından yaptıkları alışverişte borçlarını ödemesini yaptıkları halde yıllar sonra haklarında icra takibi yapıldığını söyleyen 40 kişi, bir araya gelerek tepki gösterdi.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir giyim mağazasının senet karşılığı sattığı ürünlerin ücreti ödenmesine rağmen avukatlık ofisinden müşterilere borcu varmış gibi sürekli icra takibi yapıldığı iddia edildi. Bu konuda 60 bin kişinin mağdur olduğu iddia edilirken, Tekirdağ Adliyesi önünde toplanan yaklaşık 40 kişilik bir grup, adliyeden İbrahim Müteferrika Parkı\'na kadar yürüdü. Mağdur olduklarını ileri süren gruptakiler, sorunlarına çare bulunmasını istedi.

Çok sayıda mağdur olduğunu öne süren Beyhan Köroğlu, \"Televizyondan bir haber izledim. O haberi izleyince hatta 60 bin kişinin mağdur olduğunu, sahte senetler düzenleyip insanları icraya verdiğini, bir de küçük bir işletmem var çay içmeye gelen vatandaşlara kendi aralarında konuşuyorlar. \'Mağazadan geliyoruz bu kadar borç çıkarttılar bize\' bunları anlatıyorlar. Bu borçlanmalardan dolayı, ödedikleri halde, tekrar tekrar icra gönderilmesinden dolayı böyle nice mağdur vatandaşlarımız, arkadaşlarımız var. Bundan 1,5 ay önce avukat tarafından bir yakınım arandı. Benim 9 bin 50 TL borcum olduğu söylendi. Hemen mağazaya gittim böyle bir borcum olmadığını söyledim. Bana 2015\'te alışveriş yaptığımı ki yaptım. Taksitli alışveriş yaptım. Ama ben o borcu ödedim. Ben hatta en son ödediğimde \'Borcum var mı\' dedim \'hayır\' dedi. \'Benim herhangi bir ödemem var mı\' dedim. Yine \'hayır\' dediler bana. Benim size ne kadar borcum var dedim. Bana 4 bin lira borcun var dediler. Ana borcum ne kadar dedim. Bin küsur lira dedi. ya dedim avukatın 9 bin 50 lira diyor. Sen 4 bin lira diyorsun. Ana borcum bin 200 lira diyorsun. Arada 12 yıl geçmiş ben ödediğim paradan dolayı beni tekrar icraya veriyorsunuz\" dedi.

\"EŞİMLE BOŞANMA AŞAMASINA GELDİK\"

Alışveriş mağduru Günay Kıvılcım ise, \"2 aydan beri benim çekmediğim dert kalmadı. Eşime kadar ulaşıldı. Ben onlarla muhatap bir insan değilim. Benim arkadaş yüzünden oraya benim imzamı taklit etmiş. Senet soruyorum senet yok ortalıkta. Dün bana zorla ödeme yaptırıldı. 15-20 sene önce oradan alışveriş yapıyordum. Fakat benim orada senedim yok. Borcum yok. Benim adıma değil arkadaş adına geldi bana bu ceza. Ta eşime kadar gidilmiş. Beni şu anda eşim boşuyor. Boşanma davası açtı bana. Benim borcum yok fakat ödeyen kişi yine ben oldum. Daha da senet var diyor. Benim bir borcum yok bana nasıl senet getirirsiniz, icra getirirsiniz\" diye konuştu.

Tekirdağ\'da bulunan bu mağzadan hiçbir zaman alışveriş yapmadığını belirten başka bir kişi de, \"9 sene önce kalp krizi geçirdim. Gelip gidemediğim için Silivri\'de oturuyorum. Bıraktım alışverişi. Kendisine borcumda yoktur hiçbir şekilde alışveriş yapmadım. Bana ilk senet geldi. İlk senedin peşine düştüm. İtiraz ettim bir de kendisine gittim itiraz ettikten sonra. Neden itiraz ettim diye üstüme yürüdü. Bir sürü hakaret yedim oradan çıktım. Senedin peşine koşuyorum. Ben görmedim yok yani böyle bir mağduriyet. Lüleburgaz Adliyesi yıkılıyor. O bir senetten sonra 2 senet geldi. Bir senette ayrıca kızıma geldi. İstanbul Göztepe\'de oturuyor kızım. Bir senette kızıma yapılmış. Ben mademki borcumu ödememişim. Bana nasıl 2 sene arayla tekrar tekrar mal vermişsin. Ödemediğim bir insan sana borcunu ödememiş. \'İyi niyetimden verdim\' diyor. Nasıl iyi niyet öyle saçma şey mi olur. O zamanki 2003 yılında 3 milyarlık mal. 3 milyara ne almış olabilirsiniz bir giyim mağazasından\" dedi.

Tekirdağ\'da bulunan mağazanın mağdurları yaptıkları açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldılar. Mağaza yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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