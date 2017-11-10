PARASINI ALAMAYINCA ÖNCE DÖVÜP SONRA BİR EVE KAPATMIŞ

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da medikal şirketi sahibi Y.S. ihalelerde yardımcı olması için para verdiği, Diyarbakır’da bir hastanede teknisyen olarak çalışan M.T.\'yi kaçırıp dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Kaçırılan M.T. yolda arkadaşına \"Beni kaçırıyorlar kurtarın\" diye mesaj atınca kurtarıldı. Ancak yediği dayağın etkisiyle beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili 6 kişi yakalandı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturulan olay polis kayıtlarına göre şöyle meydana geldi:

Medikal şirketi sahibi Y.S. (39) iki yıl önce medikal cihaz ihalesine girmek için Diyarbakır\'a gitti. Burada bir hastanede elektronik cihazlar teknisyeni olan M.T. (36) ile tanıştı. Y.S. ve M.T. arkadaş oldu. Y.S. M.T.\'nin çalıştığı hastanenin medikal cihaz ihalelerine girmek istediğini söyleyince M.T. yardımcı olabileceğini söyledi. Teknisyen M.T, ihaleler konusunda yetkinin kendisinde olduğunu belirtince Y.S. ihalelere girmesi için ona para vermeye başladı. M.T.\'ye toplamda 800 bin lira parayı ödeyen Y.S. bir türlü ihalelerle ilgili gelişme olmadığını öğrenince M.T.\'yi arayarak parasını istedi. Teknisyen M.T., ihalelerle ilgili sorun olduğunu söyleyerek Y.S.\'yi sürekli erteledi. Parayı ödemesine rağmen ihaleleri alamayan işadamı Y.S. Diyarbakır\'a giderek hastane başkehimiyle görüşmek istedi. Diyarbakır\'a giden Y.S. orada M.T.\'yle buluştu. M.T. parayı İstanbul\'da ödeyeceğini söyleyerek Y.S.\'yi, birlikte İstanbul\'da dönmeye ikna etti. Y.S. ve M.T. birlikte İstanbul\'a döndü. İkili, Y.S.\'nin Bahçelievler\'deki medikal şirketine gitti. M.T.\'nin vaadinin doğru olup olmadığını öğrenmek için Y.S. banka hesabını kontrol etti. Hesaba 100 bin TL geldiğini gören Y.S. önce adamlarıyla birlikte M.T.\'yi dövdü. Daha sonra bir rezidanst daireye götürerek kapattı.

ARKADAŞINI MESAJ ATINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bu sırada bir fırsatını bulan M.T. bir arkadaşına \"Beni kaçırıyorlar. Galiba öldürecekler, kurtarın\" yazılı bir mesaj attı. Arkadaşının polise haber vermesi üzerine başlayan operasyonda polis Küçükçekmece\'de bir rezidans dairesine yaptğı operasyonda kaçırılan M.T.\'yi kurtardı.

REHİNE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Gasp Büro Amirliği, Rehine Kurtarma ve Müzakare timlerinin kurtardığı yediği dayağın ardından yarı baygın bir halde bulunduğu ve beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili işadamı Y.S. ile birlikte biri kadın toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.S. polise verdiği ifadesinde alacağını tahsil etmeye çalıştığını söyledi. Şüpheli Y.S. ile birlikte gözaltına alınan G.A. (33), S.T. (31) M.A. (27), H.Y. ve kız arkadaşı Ü.Y. Gasp Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı