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Yaşam

PARASINI ALAMAYAN İŞÇİLER YIKIMI DURDURDU KARS (A.A)

09 Haziran 2011 20:45

-PARASINI ALAMAYAN İŞÇİLER YIKIMI DURDURDU KARS (A.A) - 09.06.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması işini alan taşeron firmanın işçileri, paralarını alamadıkları gerekçesiyle yıkım çalışmalarını durdurdu. Heykelin kaldırılması işini 272 bin liraya alan Avşin İnşaat'ın anlaştığı taşeron firma Eryaman Karot'un işçileri, paralarını alamadıkları iddiasıyla iş bıraktı. Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, taşeron firmayla bir sözleşmelerinin bulunmadığını, muhataplarının Avşin İnşaat olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Onlar da anıtın kalan kısmını 24 Haziran'a kadar kaldıracaklar. Anıt, yüklenici firma tarafından mevcut yerinden kaldırılmaya başladı. Yüzde 70 seviyelerinde parça parça kesilerek kaldırıldı. Yüklenici firma ile alt yüklenici firma arasında bir sözleşme var. İşi alan yüklenici firma bir başka firmayla anlaşarak işi yapmaya çalışıyor. Kendi aralarında alacak verecek meselesinden dolayı doğan bir sorun nedeniyle geçici olarak işin geriye kalan yüzde 30'luk kısmı durduruldu.''  Sorunun iki firma arasında çözüleceğini dile getiren Bozkuş, ''Bir başka firmayla mı anlaşır, yoksa kendisi mi yapar bilmem ama sonuç itibarıyla 24 Haziran'a kadar geriye kalan yüzde 30'luk kısmını, yani son iki parçayı da kaldıracak'' dedi. Bozkuş, 272 bin liralık ihale bedelinin 172 bin lirasının KDV'si ile birlikte ödendiğini, işin bitmesinin ardından geriye kalan bedelin de ilgi firmaya ödeneceğini sözlerine ekledi.

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