Parasını alamadığını söyleyip intihara kalkıştı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde yapımı devam eden 5 katlı inşaatın çatısına çıkan Suriye uyruklu inşaat işçisi Salih A. (30), parasını alamadığını iddia ederek intihara kalkıştı.

Yapımı devam eden bir firmaya ait inşaatta çalışan Salih A., yaklaşık 8 aydır parasını alamadığını iddia ederek inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Kendini atacağını belirten Salih A.’yı arkadaşları ikna edemeyince polise haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri Salih A.’yı ikna etmek için çatıya çıktı. Güçlükle ikna edilen Salih A. çatıdan indirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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