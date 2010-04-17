'Parası yok' diye hastaneye almadılar

T24 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, motosikletiyle kaza geçiren İbrahim Karaca'yı sosyal güvencesi ve tedavi giderlerini ödeyecek ekonomik gücü olmadığı için kapıdan çevirdi



Turgutlu ilçesinde trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü 48 yaşındaki İbrahim Karaca, sosyal güvencesi olmadığı, ailesinin de tedavi masraflarını ödeyecek gücü bulunmadığı için Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne alınmadı.



Turgutlu-Manisa yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve vücudunda parçalı kırıklar oluşan İbrahim Karaca, 112 Acil Servis ambulansıyla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından CBÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Karaca’nın, burada yapılan kontrollerinde hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda sadece parçalı kırıklar bulunduğu tespit edildi. Sosyal güvencesinin olmadığı belirlenen Karaca’nın ailesine, vücutta oluşan ödemin dağılması için en az üç gün hastanede yatması gerektiği, kırıkların bundan sonra tedavi edilebileceği ve tedavi giderlerinin yaklaşık 8 bin lira tutacağı bildirildi.



Karaca’nın ailesi, bu masrafı karşılamayacaklarını beyan ederek, hastalarını hastaneden çıkardı. Eşi Gülay Karaca ile hastane bahçesinde beklemeye başlayan yaralı İbrahim Karaca, çevredeki vatandaşların durumu belediyeye bildirmesi üzerine, CBÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderilen Manisa Belediyesi’ne ait ambulansa alındı. Ancak, ambulans görevlilerine yaralının götürüleceği sağlık kuruluşu bilgisi verilemediğinden, bekleyiş bu kez ambulansta devam etti.



İki saat süren bekleyişin ardından durumdan haberdar edilen Manisa İl Genel Meclisi Başkanı Dursun Ali Yıldız’ın devreye girmesi ve Manisa İl Sağlık Müdürü Ziya Tay’ın talimatıyla yaralı İbrahim Karaca, Manisa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



CBÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri yaralının üniversite hastanesine sevkini gerektirecek bir durumunun olmadığını öne sürdü. Bu tür vakaların tedavilerinin Trafik Garanti Sigortası Fonu’ndan karşılanabildiğini, ancak yaklaşık üç yıldan bu yana fondan ödeme alamadıkları için hasta yakınlarına bu durumu anlatarak tedavi giderlerini karşılayıp karşılayamayacaklarının sorulduğunu belirten yetkililer, hasta yakınlarının da bunun üzerine kendi rızalarıyla hastaneden çıkış işlemlerini yaptırdıklarını söyledi.



Manisa İl Sağlık Müdürü Ziya Tay ise Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edilebilecek olan bir yaralının neden Manisa’ya sevk edildiği konusunu soruşturduklarını bildirdi.







