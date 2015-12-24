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Dünya

Parası yetişmeyen öğrenciye ücretsiz yemek veren görevli işinden oldu!

Okul sözcüsü: Yemek parası olmayan öğrenciye atıştırmalık verilir, yemek verme hakkı yoktur!

24 Aralık 2015 10:34

ABD’de bir okulun yemekhanesinde çalışan Dalene Bowden’ın, 12 yaşındaki bir öğrenciye parası yetişmediği için ücretsiz yemek vermesi üzerine okul yönetimi çalışanının içine son verdi. Sosyal medya üzerinden Bowden'a destek için imza kampanyasında şimdiye kadar 35 bin imza toplandı.

Hürriyet’in haberine göre Dalene Bowden bir süredir, Idaho'daki Irving ortaokulunda çalışıyordu. Öğle yemeği servisi yaptığı bir gün, 1.7 doları olmayan ancak karnı aç 12 yaşındaki bir kız öğrenciye yemek verdi. Okul yönetimi ise kadının bu hareketini affetmedi. Bowden, konuyla ilgili düzenlenecek toplantıya kadar okuldan uzaklaştırıldı. Bir kaç gün sonra da kadının evine işten atıldığını belirten resmi bir yazı geldi.

Bowden olay patlak verdikten sonra okul yönetimine kızın parasını ödemeyi teklif ettiğini ancak bu teklifin reddedildiğini söyledi. Bowden ayrıca olayı yargıya taşıyacağını da açıkladı.

25. Bölgedeki okulların sözcüsü Shelley Allen konuya ilişkin yaptığı açıklama bir hayli sert oldu. Allen 'yemek parası ödeyemeyen öğrencilere atıştırmalık bir şeyler verilir. Ancak yemekhane görevlilerinin bu öğrencilere yemek verme hakkı yoktur' dedi.

Olayın duyulmasının ardından Bowden'a destek vermek için imza kampanyası başlatıldı. Bowden'a yapılan haksızlığa tepki vermek için insanlar sosyal medya aracılığıyla imza kampanyasına katıldı. Şimdiye kadar kampanya için 35 bin imza toplandı.

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