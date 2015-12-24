Parası olmayan öğrenciye yemek veren görevli işten atıldı!

ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan bir okulun yemekhanesinde çalışan Dalene Bowden'ın 12 yaşındaki bir kız öğrenciye parası çıkışmadığı için ücretsiz öğle yemeği verdiğini öğrenen okul yönetimi kadının işine son verdi. Yemeğin ücretini ödemeyi teklif eden Bowden'ın işe geri alınması için imza kampanyası başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dalene Bowden bir süredir, Idaho'daki Irving ortaokulunda çalışıyordu. Öğle yemeği servisi yaptığı bir gün, 1.7 doları olmayan ancak karnı aç 12 yaşındaki bir kız öğrenciye yemek verdi. Okul yönetimi ise kadının bu hareketini affetmedi. Bowden, konuyla ilgili düzenlenecek toplantıya kadar okuldan uzaklaştırıldı. Bir kaç gün sonra da kadının evine işten atıldığını belirten resmi bir yazı geldi.

Olay patlak verdikten sonra okul yönetimine kızın parasını ödemeyi teklif ettiğini ancak bu teklifin reddedildiğini söyleyen Bowden, olayı yargıya taşıyacağını da açıkladı.

"Yemek parası ödeyemeyen öğrencilere atıştırmalık bir şeyler verilir"

25. Bölge'deki okulların sözcüsü Shelley Allen konuya ilişkin yaptığı açıklama bir hayli sert oldu. Allen, "Yemek parası ödeyemeyen öğrencilere atıştırmalık bir şeyler verilir. Ancak yemekhane görevlilerinin bu öğrencilere yemek verme hakkı yoktur" dedi.

Olayın duyulmasının ardından Bowden'a destek vermek için imza kampanyası başlatıldı. Bowden'a yapılan haksızlığa tepki vermek için insanlar sosyal medya aracılığıyla imza kampanyasına katıldı. Şimdiye kadar kampanya için 35 bin imza toplandı.