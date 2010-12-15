Parasetamol içerikli ilaç bebeğe zararlı

T24 - Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma, parasetamol içeren ağrı kesicilerin bebeklik döneminde alınmasının ileriki yaşlarda alerjenlere duyarlılık göstermesi ihtimalini 3 kat, astım riskini de 2 kat artırdığını ortaya koydu.





İtalyan La Repubblica Gazetesi’nde çıkan habere göre, Wellington’daki Otago Üniversitesi bilim adamları, 1500 çocuk üzerinde yaptıkları araştırmada, ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılan bu ilaçların henüz birkaç aylık bebeklere verilmesinin, ilerleyen yaşlarda alerji ve astım riskini artırdığını gözlemledi.



Kullanımı çok yaygın olan 120 kadar ilacın bu maddeyi içerdiğine dikkati çeken araştırma ekibinin başındaki Julian Crane, henüz 15 ayını doldurmamış bebeklere parasetamol içeren bu ilaçlardan verilmesinin, bu kişilerin ilerleyen yaşlarda alerji olma ihtimalini 3 kat, astım riskini de 2 kat artırdığını söyledi.