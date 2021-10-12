Paranormal aktivite mi, turist çekme çabası mı; İspanya'da bir aile 50 yıldır evlerinde insan yüzü belirdiğini iddia ediyor

İspanya’da bir aile, yaklaşık 40 yıldır evlerinin mutfak zemininde korkutucu insan benzeri suratların belirdiğini ve çabalara rağmen silemediklerini iddia ediyor.

The Sun’da yer alan habere göre, İspanya’nın Belmez şehrinde yaşayan Pereira ailesi, 1971’den bu yana yaşadıkları evin mutfak zemininde korkutucu suratlar belirdiğini iddia ediyor. Aile, suratların sürekli olarak belirip kaybolduğunu, yıkayarak silme çalışmalarının da sonuçsuz kaldığını belirtiyor. İddiaya göre, mutfakta beliren suratların cinsiyeti ve şekli de sürekli olarak değişiyor.

Ailenin iddiaları başladığından bu yana incelenen vakaya ilişkin bir sonuç alınmasa da komplo teorileri giderek çoğalıyor.

Daily Star’ın aktardığına göre her şey, evin eski sahibi Maria Gomez Camara’nın 1971 yılında zeminde bir surat fark etmesiyle başladı. Daha sonra eşi Juan Pereira ve oğluna haber veren kadın, bir baltayla zemini parçalayarak suratlardan kurtulmaya çalıştı. Ancak zemin yeniden yapıldığında yüzlerin başka şekilde belirdiği iddia edildi.

Olayın duyulmasının ardından şehrin belediye başkanı, ortaya çıkan suratların “turist çekebileceği” gerekçesiyle silinmemesini istedi.

Komplo teoricileri, evle ilgili durumun paranormal aktivitelere işaret ettiğini savunurken şüpheci yaklaşanlar, söz konusu ailenin evlerinden turistik bir gelir elde etmek için hikâyeyi uydurduğunu düşünüyor.

Öte yandan İspanya’da 2014 yılında yayınlanan bir araştırmacı gazetecilik programında suratların boyayla yapılmadığı, dış etken tespit edilmediği belirtilmişti.

Evde beliren suratlar gizemini korumaya devam ediyor.