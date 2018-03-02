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'Paranızı devlet güvencesine alacağız' diyerek dolandırdı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kendisini polis olarak tanıtıp, telefonla ulaştığı kişilere paralarını devlet güvencesine alacaklarını belirterek, dolandıran ve bu sayede 1 milyon lira kazanç sağladığı öne sürülen Mehmet Can Fil (25) yakalandı

02 Mart 2018 14:13

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, kendisini polis olarak tanıtıp, telefonla ulaştığı kişilere paralarını devlet güvencesine alacaklarını belirterek, dolandıran ve bu sayede 1 milyon lira kazanç sağladığı öne sürülen Mehmet Can Fil (25) yakalandı.
Adana\'da yaşayan emekli Kenan Ç.\'ye (69) cep telefonundan ulaşan Mehmet Can Fil, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden aradığını belirtip, \"Banka çalışanları, hesabınızdaki paraları kendi hesaplarına geçiriyorlar. Paranızı alıp, Merkez Bankası\'na koyacağız. Dolandırılmamanız için böyle bir tedbir alıyoruz. Hesabınızdaki paralar gidebilir, tedbir için bize verin; operasyon bitince geri vereceğiz. Devlet güvencesine alacağız\" dedi. Bunun üzerine Kenan Ç., dolandırıcıya \"Ben, bu işlerden korkuyorum. Param, devlet güvencesinde kalsın\" dedi. Kenan Ç., banka şubesine gidip, hesabından çektiği 57 bin TL\'sini evinin yakınında buluştuğu Mehmet Can Fil\'e teslim etti. Parayı alan Fil, olay yerinden kaçtı. Dolandırıldığını anlayan Kenan Ç., polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mehmet Can Fil\'in Adana\'da 16, Mersin\'de 4 olmak üzere 20 kişiyi bu yöntemle yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığını tespit etti.
Polis, kimliğini belirlediği Mehmet Can Fil\'i, emekli Rıza A.\'yı 26 bin TL\'sini almak için aynı yöntemle dolandırmaya çalışırken, suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet Can Fil, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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