-Paranın ilk basıldığı antik kent Sardes müze istiyor -Salihli Belediye Başkanı Okay: -''İlçemizde Lidya Uygarlığı buluntularının sergileneceği bir müze yapılması için bakanlıktan talepte bulunmuştuk, bunun bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz'' -Salihli Turizm Derneği Başkanı Uçar: -''Sardes Antik Kenti, 75 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük kazı alanlarından biri'' (fotoğraflı-görüntülü) MANİSA (A.A) - 29.11.2011 - Ayten Aydın - Lidya Krallığı'na başkentlik yapan, tarihte ilk paranın basıldığı yer olmasıyla tanınan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti, kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergileneceği bir müzeye kavuşacağı günleri bekliyor. İzmir-Ankara karayolunda, Manisa'ya 70 kilometre uzaklıktaki Salihli'nin Sart beldesinde bulunan Sardes Antik Kenti, konuklarını Helenistik döneme ait Artemis Tapınağı, Mermer Avlu-Cimnazyum Kompleksi, MS 17 yılındaki depremden sonra yapıldığı sanılan sinagog ve eşsiz doğa manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sardes Antik Kenti'nin ilçe turizminde önemli bir yeri olduğunu belirtti. İlçede kültür turizminin canlandırılması için Sardes Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserlerin sergileneceği bir müzeye ihtiyaç duyduklarını ifade eden Okay, şunları kaydetti: ''Bu müze konusu elbette Kültür ve Turizm Bakanlığının kararıyla gerçekleştirilebilecek bir konu. Bu konuda daha önceki Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç döneminde ricada bulunmuştuk. Çünkü kültür turizmi niyetiyle Salihli'ye gelenler o buluntuları görme imkanı bulamıyorlardı. Halbuki özellikle Johannes İncili'nde adı geçen 7 kiliseden birini barındırdığı için Sardes Antik Kenti, inanç turizmi bakımından önemli konukları ağırlıyor. Bu kişilerin gelmişken Sart buluntularını görmeleri de bu bakımdan önem arz ediyor.'' Okay, böyle bir müzenin varlığının Salihli'ye gelecek turist sayısını artıracağını belirterek, ''Müzenin yapılması hem Salihli hem de Türkiye turizmi için fayda getirecektir. Bir an evvel de hayata geçirilmelidir. Dileriz en kısa zamanda müze gerçekleştirilir'' dedi. -''Dünyanın en büyük kazı alanlarından birisi''- Salihli Turizm Derneği Başkanı Mustafa Uçar da Sardes'in tarihte paranın icadı gibi birçok ilke imza atan, zamanın en uygar ve zengin ülkesi Lidya devletinin başkenti olduğunu söyleyen Uçar, bu toprakların Lidyalılardan önce Hitit ve Frigya devletlerine de ev sahipliği yaptığını, Perslerin Lidyalıları yenilgiye uğratmasından sonra üzerinde Pers, Roma ve Bizans dönemine ait birçok tarihin yapılandığını kaydetti. Uçar, Sardes Antik Kenti'nin çok büyük bir alana yayıldığını, bu nedenle alandaki tüm değerlerin gün ışığına çıkarılmasının yüzyıllar sürecek bir uğraş gerektirdiğini ifade ederek, ''Sardes Antik Kenti 75 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük kazı alanlarından biri. Öyle ki bizim ölümümüzden sonra bile 500 yıl kazsalar ancak bir şeyler ortaya çıkar. Belki 500 yıldan daha fazla bir süre kazı ve araştırmalar sürecek. Çünkü kazılar sonucu ortaya çıkarılanlar henüz işin başında olduğumuzu gösteriyor. Herkesi bu muhteşem yeri görmeye davet ediyorum'' dedi. (ÇET-AYT-HAN)