"Paramparça bu sezon final yapıyor, Erkan Petekkaya'nın yeni bir dizi çalışması var"

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Paramparça dizisinin final yapacağı yönündeki iddialarla ilgili olarak "Petekkaya’nın Endemol yapım şirketiyle bir yıllık anlaşması var. Duyumlarım bu sezon dizinin final yapacağı yönünde. Yine öğrendiğim, Petekkaya söz konusu şirketle yeni projeler üzerine görüşüyor" görüşünü dile getirdi.

Sina Koloğlu'nun "'Paramparça bitiyor mu?" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Erkan Petekkaya’nın yeni bir dizi çalışması içinde olduğu haberleri çıktı. Hatta konusu da belli, Suriyeli bir ailenin dramı. Kendisinin yönetmen koltuğunda oturacağı yazıldı. Bu durumda ‘Paramparça’ bitiyor mu? Petekkaya’nın Endemol yapım şirketiyle bir yıllık anlaşması var. Duyumlarım bu sezon dizinin final yapacağı yönünde. Yine öğrendiğim, Petekkaya söz konusu şirketle yeni projeler üzerine görüşüyor. Önümüzdeki yıl kasım ya da aralık gibi hayata geçecek bir proje. Yani ortada karışık bir durum var.

Hande olacak mı?

Hande Ataizi’nin şu sıralar program yapacağı konuşuluyor. Önce FOX’ta ‘evlendirme programı’ yapacağı söylendi. Hatta fiyatı bile yazıldı, aylık 300 bin TL.

Şimdi Star TV’de yer alacağı söyleniyor. Kulağıma gelen, görüşmeler sürüyor. Peki nasıl sonuçlanır? Duyduğum, pek umut yokmuş.

Reyting sistemi neden dengesiz?

Dikkatimi çekti. Pelin Çift’i örnek vereceğim. Geçtiğimiz hafta TRT 1’deki programı AB ve ABC1 grubunda ilk 10 içine girdi. Hani gecenin bir yarısı dedikleri zaman diliminde ekrana geliyor. Total izleyicide 30’lu sıralarda! Bu uçurum aslında izlenme oranı sisteminin ne kadar dengesiz olduğunu ortaya koymuyor mu? Gün birinciliğinde ortak beğeni olabiliyor. Ama ayrıntılara girince, öyle farklılıklar var ki...