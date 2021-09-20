Paramount Otel'in ismi değişiyor, genişletme başvurusu yapıldı!

Kamuoyunda pek çok açıdan hâlâ muammasını koruyan Paramount Otel’i genişletmek için başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) için hazırlanan tanıtım dosyasına göre hem otelin kapasitesinin artırılması hem de orman alanı içinde kalan bölgede izin alınıp kiralama yoluna gidileceği belirtiliyor.

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgün'ün haberine göre Sistem Mühendislik tarafından ÇED raporu için hazırlanan tanıtım dosyası, 19 Nisan 2021 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi. Dosyanın ÇED değerlendirmesi halen devam ediyor. Söz konusu dosya sayesinde şimdiye kadar "resmen" netleşmemiş bazı bilgiler de resmileşmiş oldu.

Otelin resmi adı "Be Premium Otel" oldu

ÇED dosyasının adı Be Premium Otel Projesi olarak kaydedildi. Böylece Paramount Otel’in resmi adı artık "BE Premium Otel" oldu. Tesisin işletmecisinin Unico olduğu ve faaliyet sahibi adına tüm kiralama işlemlerini de gerçekleştireceği belirtiliyor. Unico'nun çoğunluk hissesi ise SBK Holding’in yüzde 90’ına sahip olduğu Heksagon Mühendislik’e ait.

Orman bölgesi de kullanıma açılacak

Ana otel binası dahil villa, saray ve tek katlı yapılar bölünerek, yeni katlar çıkılarak oda sayısı 294’ten 315’e yükseltilmek isteniyor. Ancak ÇED onayı alınması halinde tesisin orman bölgesinde kalan alanlarının da kullanıma açılacağı ve gerekli izin ile kiralama işlemlerinin yapılacağı ifade ediliyor.

44 bin 415 metrekarelik alan kayıp

Dosyada tesis alanının, 119 bin 450 metrekare alanı kapsadığı belirtiliyor. Ancak otelin kurulduğu alan 75 bin metrekare. Tapu kaydı 111 ada 1 parsel. Alanın statüsü 'devlet ormanı' ve mülkiyeti Maliye’ye kayıtlı. Orman Bakanlığı burayı 2014 yılında 49 yıl süreyle kiraladı. Kamuoyunda Paramount Otel olarak bilinen tesisin kurulu olduğu yer burası.

ÇED dosyasında bahsedilen 119 bin 450 metrekarenin kalan 44 bin 415 metrekaresinin nerede olduğu ise bilinmiyor.

Söz konusu 'orman arazisi.' alan tapu kaydında 223 ada 1 parselde görünüyor. 17.8 milyon metrekarelik alanın statüsü "orman arazisi."