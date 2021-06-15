Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıkan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Saklayacak hiçbir şeyim yok

Bodrum’da firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Otel'de konakladığı ortaya çıkan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuya ilişkin olarak "Saklayacak hiçbir şeyim yok" dedi.

Azerbaycan’da 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’e açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sözcü gazetesinde yer alan “Paramount Otel’de kalanlardan birinin de Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir olduğu ortaya çıktı” haberine ilişkin kendisine sorulan soruya “İddialar art niyetli. Saklayacak hiçbir şeyim yok” yanıtını verdi.

Demir konuşmanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci arkadaşımız beni aradı, sorular sormaya başladı. Ben çok rahat bir şekilde ‘Kardeşim özel hayatımıza karışamazsınız’ deyip kapatabilirdim. Ama saklayacak hiçbir şey olmayan bir insan rahatlığıyla sorduğu sorulara cevap vermeye çalıştım. Hatta bazı sorular için hafızamı tazeleyerek cevap verdim. Yani hayatım boyunca bu dördüncü tatil mi ne oldu. Çocuklarımla beraber belki de sekiz seneden beri yaptığımız ilk tatildi. Arkadaşımız ‘Şurada bir tatil yapsanız’ dedi. Şimdi ben otelin sahibini araştırmakla, sorgulamakla mesul değilim. Yani anlaşılabilir tutum değil. Sanırım burada (haberde) art niyetten başka bir şey aramamak gerekiyor."

"Kızım beni sabah ağlayarak aradı"

"15 yaşındaki kızım beni sabah ağlayarak aradı. Bana ‘Baba biz bunu hak etmedik. Ben sekiz seneden beri kardeşlerimle ilk defa tatil yapabildim' dedi. Kızımın göz yaşları herhalde İsmail Bey’in şu anda mutluluk göz yaşlarıyla karışmıştır. Kendisini tebrik ediyorum."

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Otel'de Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, gazeteci Veyis Ateş ve Rasim Ozan Kütahyalı ve o dönemin Muğla Emniyet Müdürü'nün bedava tatil yaptıklarını iddia etmişti.

Peker'in açıklamalarından sonra otelin kurucusu olan Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras, “Babamın vefat ettiği gün Cihan Ekşioğlu, otelimize devletin tankıyla girdi” demişti.

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