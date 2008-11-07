Param yok, ayağım yok diyorsan ara

Amerikan ‘Barış İçin Doktorlar Vakfı’nın desteğiyle Dicle Üniversitesi’nde kurulan merkez, yedi yılda mayın ve trafik kurbanı 415 kişiyi bacak sahibi yaptı



Merkezi ABD’de bulunan ‘Barış İçin Doktorlar Vakfı’ (Physician For Peace) desteğiyle, Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulan Ortez ve Protez Uygulama Merkezi’nde yedi yılda 415 kişiye protez takıldı.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Ortez ve Protez Uygulama Ünitesi Teknik Sorumlusu Halit Özdoğan, ünitelerinin Türkiye’nin bilgisayar destekli tasarım ve imalat sistemiyle (CAD/CAM) çalışan tek merkez olduğunu söyledi, burada yeşil kartlı veya hiçbir sağlık güvencesi bulunmayan mağdur vatandaşa ayak protezi taktıklarını söyledi.



‘Param yok, ayağım yok diyorsanız bizi arayın’ sloganıyla Türkiye’nin bir çok ilinden gelen hastalara protez takan merkezde, hastalardan hiçbir ücret talep edilmiyor. Peki merkez nasıl hizmet veriyor? Merkezin teknik sorumlusu Özdoğan şöyle anlattı:



“Ortez ve Protez Ünitesi’nde Amerika’da uygulanan bilgisayar sistemiyle protez hazırlıyoruz. Bu sistem sayesinde daha hassas ölçümler ile hızlı üretim yapıyoruz. Böylece daha kaliteli ve rahat kullanılır protezler hazırlıyoruz. Ünitemize yeşil kartı olan hastalar başvurabildiği gibi valilik, kaymakamlık gibi resmi kurumlardan gönderilen hastalar da var. Çoğu zaman da mağdur vatandaşlarımız üniversitemizin başhekimliğine durumlarını bildiren bir dilekçe ile başvurabiliyorlar. Tüm bu vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Protez malzemeleri Barış İçin Doktorlar Vakfı ve DÜ’ce karşılanıyor.”

ABD’den bağışlanan malzemelerin Türkiye’ye transferi konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) de zaman zaman kendilerine destek verdiğini anlatan Halit Özdoğan, “Hedef kitlemiz mayın patlamalarında ve trafik kazalarında ayaklarını kaybeden vatandaşlarımız. Ünitenin kurulduğu 2001 yılından bu yana merkezimize başvuran ve büyük bir kısmı trafik kazası mağduru 415 kişinin protez ile yürümelerini sağladık” dedi. Zaman zaman cezaevlerinden de talep alan merkez, Mardin, Midyat ve Siirt’teki cezaevlerinden başvuran beş tutuklu ve hükümlüye ayak protezi hazırlamış.

