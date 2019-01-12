Paralimpik sporcular için özel proje hazırladılar

Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA, (DHA) -

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri paralimpik milli sporcu Engin Demiralay (19) ile İrem Belen (19), paralimpik sporcular için kişiye özgü antrenman programı hazırlamak amacıyla bir proje geliştirdi.

Proje kapsamında normal ve paralimpik sporcular arasında test yapılarak, paralimpik sporcu için en iyi antrenman programının yazılması hedefleniyor.

Doğuştan kas erimesi nedeniyle kalça çıkıklığından yürüme engeli bulunan, Türkiye bedensel engelliler yüzme şampiyonu, milli sporcu, SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi Engin Demiralay ile aynı sınıftan İrem Belen, paralimpik ve normal sporcu arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak için proje hazırladı. 15 Ocak\'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nde gerçekleştirilecek proje kapsamında, milli paralimpik ve normal sporculardan laktat, solunum ve nabız değerleri alınacak. Yapılacak analizlerin ardından paralimpik sporcuların en üst seviyeye ulaşabilmesi için kişiye özgü antrenman programı hazırlanacak.

\"SPORCUYU EN ÜST KIVAMA GETİRMEK İSTİYORUZ\"

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın destek verdiği projeyi anlatan Demiralay, \"15 Ocak\'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nde, paralimpik ve normal milli sporculardan laktat, solunum ve nabız değerlerini alacağız. Sporcuların yüzmeden sonra nabız ve solunum ölçer aletleriyle değerlerini alacağız. Alınan dereceleri uluslararası ve ulusal hastanelerde değerlendirip, çeşitli profesörlerden yardım alarak en iyi yola koyup, kişiye özgü antrenman programı yazarak, sporcuyu en üst kıvama getirmek istiyoruz. Bunun için yardım aldığımız doktorlar var. Almanya\'da bir hastaneyle görüşme yaptık. Araştırma bittikten sonra ise paralimpik sporculara özgü antrenmanlar yazılarak bir sonuca varacağız. Paralimpik sporculara özgü antrenmanlar başladıktan sonra ise inşallah en iyi sonucu alıp sporcularımızı madalya kürsüsünde göreceğiz. İnşallah 2020 Tokyo olsun ilerideki Avrupa şampiyonasında paralimpik sporcuları en iyi şekilde, en iyi yerlerde göreceğiz\" dedi.

\"ANTRENMANLARIN FARKLILIKLARINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ\"

Proje ortağı İrem Belen de antrenman biliminde fiziksel uygunluğun önemli olduğunu vurguladı. 15 Ocak\'ta sporcularla bir araya geleceklerini belirten Belen, \"Yaptıkları antrenmanların farklılıklarını ortaya çıkaracağız. Bir ayağı seken sporcu ile iki kolu olmayan bir sporcu arasındaki nabzı ve laktat seviyeleri farklı, bunları ortaya çıkaracağız. Bireye özgü antrenman programı hazırlayacağız. Burada 3 testimiz olacak. Nabız, solunum ve laktat testi. Sporcuların belli bir metrajları olacak. Onların yüzmelerinden sonra değerlerini alacağız. Laktatta kullandığımız bir cihaz var. Onunla kulak memesinden veya parmak ucundan laktat seviyeleri alıp kaydedilecek. Bunları biz sonuçlara göre kişisel antrenmanlar hazırlayacağız. Ve bunu uluslararası bir düzeyle başarıya ulaşmamız için yapmamız gerekiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Engin Demiralay\'ın açıklamaları

- İrem Belen\'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)