Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yi yenerek üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyon oldu

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Türkiye finalde ABD'yi 9-2 mağlup etti.

Golbol Milli Takımı'nın tüm golleri Sevda Altunoluk'dan geldi.

Sevda Altunoluk, oyunların gol kralı da oldu.

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükselmişti.

Golbol Kadın Milli Takımı, 2016'da Rio'da yapılan Paralimpik Oyunları'nda da şampiyon olmuştu.

Golbol nedir, nasıl oynanır?

Görme engellilere özgü bir takım sporu Golbol (Goalball) ilk kez 1946'da, İkinci Dünya Savaşı'nda görme yetisini kaybeden gazileri rehabilite etmeye yardımcı olması için yapılan bir spor.

Uluslararası Görme Engelliler Sporları Federasyonu (IBSA) tarafından yönetilen Golbol, Paralimpik Oyunları Programı'na ilk olarak 1976 yılında dahil oldu.

1984'te ise New York'taki Paralimpik Oyunları'nda kadın golbol takımları da yarıştı.

4 yılda bir yapılan Golbol Dünya Şampiyonası'nın ilki, 1978 yılında Avusturya'da yapıldı.

Oyunu, yalnızca tamamen görme engelli olan veya görme engeli bulunan sporcular oynayabiliyor.

Oyuncuların adil bir yarışma olması için karşılaşma boyunca "blackout" denilen opak göz maskeleri takmaları gerekiyor.

Takımlar 6 oyuncudan oluşuyor. Her takımda en fazla 3 yedek sporcu var.

Oyuncular kalelerini savunmak için elleri ve dizleri üzerinde duruyor.

Oyunun amacı ise içinde zil bulunan topu rakip takımın kale çizgisinden geçirmek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye daha önce 14 madalya kazanmıştı.

Bunlardan biri altın, dördü gümüş, dokuzu ise bronz madalyaydı.

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 44'ü kadın, 43'ü erkek 87 sporcu temsil ediyor.

Oyunlar Pazar günü sona erecek.