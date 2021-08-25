Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde dört Türk yüzücü finale çıktı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede dört Türk sporcu finale kaldı.

Kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem, 200 metre serbest S5 kategorisinde Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk finale çıktı.

Erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde de Koral Berkin Kutlu finale adını yazdırdı.

İldem'in yer alacağı final yarışı TSİ 11.40'ta, Boyacı ve Öztürk'ün yer alacağı final yarışı TSİ 14.08'de başlayacak.

Koral Berkin Kutlu'nun yer alacağı erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinin finali ise TSİ 13.52'de başlayacak.

Türk sporcuların yarışları

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk ilk, Sümeyye Boyacı ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti.

Sevilay Öztürk, serisinde 3.17.30'luk zamanıyla 5 sporcu arasından 4. oldu.

Sümeyye Boyacı ise 3.15.75'lik derecesiyle 6 sporcu arasından 4. sırayı elde etti.

Genel klasmanda 11 sporcu arasında ilk 8'e girmeye başaran sporculardan Sümeyye 7'nci, Sevilay ise 8'inci olarak final bileti aldı.

Sevilay Öztürk, serisinde 3.17.30'luk zamanıyla 5 sporcu arasından 4. oldu.

Kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem de finale adını yazdırdı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında İldem, seçmelerde ilk seride yarıştı.

Elif İldem, serisinde 4 sporcu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. oldu.

Toplam iki seride 9 sporcunun yer aldığı ve ilk 8'in finale çıktığı seçmede genel sıralamada 8. olan Elif İldem, finalde yarışmaya hak kazandı.

Erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, finale çıktı.

15 yaşındaki yüzücü Koral Berkin Kutlu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, seçmelerde ikinci seride yarıştı.

15 yaşındaki sporcu kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle 3. sırada bitirdi. Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk sekizin final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı.

Türkiye'den 87 sporcu katılıyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 2020 Olimpiyat Oyunları gibi bir yıl gecikmeli yapılıyor.

Yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı Paralimpik Oyunları dün başladı. 5 Eylül'e kadar sürecek oyunlarda Türkiye'yi 87 sporcu temsil ediyor.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan 57, Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan 21 sporcu oyunlarda yer alıyor. Para tekvando dalında 6, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan 3 sporcu Paralimpik Oyunları'nda yer alıyor.