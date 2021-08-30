Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk altın, Sevilay Öztürk bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde tek erkeklerde Abdullah Öztürk altın, yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk bronz madalya kazandı. Böylece oyunlarda Türkiye'nin madalya sayısı 9'a yükseldi.

Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli rakibi Kim Young-Gun'u 3-1 mağlup etti. Öztürk, böylece Türkiye'ye bu yılki oyunlarda ilk altın madalyayı getirmiş oldu.

Öztürk, 2016'da Rio'da yapılan Paralimpik Oyunları'nda da şampiyon olmuştu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanı da bulunan Öztürk, para halterci Nazmiye Muratlı'dan sonra üst üste ikini kez paralimpik oyunları şampiyonu alan ikinci sporcu.

Bu başarıyı paralimpik oyunlarda daha önce halterde Nazmiye Muratlı 2012 ve 2016'da yakalamıştı.

Toplamda 3. olimpiyat madalyasını kazanan Abdullah Öztürk ise ayrıca bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Türkiye 9 madalya kazandı

Abdullah Öztürk'ten sonra 17 yaşındaki milli yüzücü Sevilay Öztürk de kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde 43.48'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Sevilay Öztürk böylece Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını getirdi.

Öztürk ile birlikte finalde yarışan Sümeyye Boyacı da 43.94'lük derecesiyle yarışı 4. sırada tamamladı.

Böylece Türkiye'nin madalya sayısı 1 altın, 1 gümüş, 7 bronz olmak üzere 9'a yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda dün Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi okçuluk makaralı yay karışık dalında gümüş madalya kazanmıştı.

Daha önce ise masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan ve Kübra Korkut; judoda Zeynep Çelik ve Recep Çiftçi, halterde de Besra Duman bronz madalya almıştı.

5 Eylül'e kadar sürecek 16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 44'ü kadın, 43'ü erkek 87 sporcu temsil ediyor.