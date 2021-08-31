Paralimpik Köyü'nde bir atlete çarpmıştı; Toyota, sürücüsüz aracın yeniden çalışacağını duyurdu

Tokyo Paralimpik Olimpiyatları sırasında bir atlete sürücüsüz aracın çarpması sonucu durdurulan Toyota'nın sürücüsüz araç operasyonu yeniden başladı.

BBC'deyer alan habere göre, geçen hafta Toyota'nın sürücüsüz aracı geçen hafta Paralimpik Olimpiyatları'nın gerçekleştiği bölgede bir atlete çarpmıştı. Ağır yaralanmayan atlet yine de yaraları nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Toyota, kaza sonrası sürücüsüz araç operasyonunu durdurmuştu.

Toyota, Paralimpik Köyü'nde sürücüsüz araçların daha çok operatör kontrolü ve ekstra personelle yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı.Yeni güvenlik önlemleri çerçevesinde araçlardaki uyarı sesi de yükseltilecek.

Toyota CEO'su Akio Toyoda, kazanın ardından bir özür yayımlamıştı.Toyoda "Yaşanan, sürücüsüz araçların henüz normal yollar için uygun olmadığını gösterdi" demişti.