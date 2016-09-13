Paralimpik koşucular Olimpiyat derecesini geçti

1500 metre koşusunda görme engelli kategorisinde yarışan Abdüllatif Baka, Tamiru Demisse, Henry Kirwa ve Fouad Baka 1500 metre Olimpiyat şampiyonu Matthew Centrowitz'in 3 dakika 50 saniyelik derecesini geride bırakmayı başardı.

Cezayirli paralimpik atlet Baka, T13 kategorisinde yarıştığı 1500 metrelik final koşusunda gösterdiği performansla Paralimpik oyunlarda dünya rekoruna imza attı ve Rio 2016'da Olimpiyat altın madalyasını kazanan Centrowitz'den 1.7 saniye daha iyi bir dereceyle yarışı tamamladı. Baka, 2016'nın hem sağlıklı hem fiziksel engelli atletler arasındaki en hızlı 1500 metre derecesini de gerçekleştirdi.

Abdellatif Baka, "Altın madalya kazanmak kolay değildi. Bir iki yıldır hiç durmadan çalışıyordum ve benim için çok zorlu bir süreçti" dedi.

Baka görme engelli koşucuların T13 kategorisinde yarıştı. Sayılar fiziksel engelin çeşidini ve seviyesini, T ve F ise pist ve saha oyunlarını ayırıyor. Kategori içerisindeki sayılar çoğaldıkça engelin seviyesi artıyor.

ABD'li Olimpiyat şampiyonu Centrowitz, Rio'daki koşuyu 1500 metre yarışını 3 dakika 50 saniye ile bitirmişti. Baka ise 3 dakika 48.29 saniyede ipi göğüsledi.

İkinci, üçüncü ve dördüncü gelen paralimpik atletlerin de Centrowitz'ten daha iyi bir derece elde etmesiyle 4 paralimpik atlet de fiziksel engeli olmayan bir şampiyonu geçmiş oldu.

Etiyopyalı atlet Tamiru Demisse 3 dakika 48.49 saniyeyle gümüş madalya, Kenyalı atlet Henry Kirwa ise 3 dakika 49.59 saniyeyle bronz madalya kazandı.

Baka'nın kardeşi Fouad Baka da yarışı 3 dakika 49.84 saniyeyle bitirerek Centrowitz'i geçen 4. paralimpik atlet oldu.