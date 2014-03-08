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Spor
Deutsche Welle

Paralimpik Kış Oyunları başladı

11’inci Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları, 40 bin seyirci kapasiteli Fisht Olimpiyat Stadı'nda yapılan açılış töreniyle başladı.

08 Mart 2014 16:02


2014 Paralimpik Kış Oyunları'nın açılış töreni dün saat, 20:14'te başladı. Olimpiyat bayrağının marş eşliğinde göndere çekilmesinin ardından, sporcu ve hakem andı okundu. Konuşmaların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oyunların resmi açılışını yaptı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi(IPC) bugün Alman hükümetinin engellilerden sorumlu yetkilisi eski atlet Verena Bentele'nin onur listesine alındığını açıkladı.

Bentele “Geçen 15 yılda Paralimpik hareketinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur” şeklinde konuştu.

32 yaşındaki Bentele, Almanya'nın Rusya'yı protesto amacıyla Soçi Kış Paralimpik Oyunları'na hükümet temsilcisi göndermeme kararı nedeniyle Soçi'ye gitmemişti.

2014 Soçi Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları 16 Mart'ta sona erecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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