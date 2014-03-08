Paralimpik Kış Oyunları başladı



2014 Paralimpik Kış Oyunları'nın açılış töreni dün saat, 20:14'te başladı. Olimpiyat bayrağının marş eşliğinde göndere çekilmesinin ardından, sporcu ve hakem andı okundu. Konuşmaların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oyunların resmi açılışını yaptı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi(IPC) bugün Alman hükümetinin engellilerden sorumlu yetkilisi eski atlet Verena Bentele'nin onur listesine alındığını açıkladı.

Bentele “Geçen 15 yılda Paralimpik hareketinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur” şeklinde konuştu.

32 yaşındaki Bentele, Almanya'nın Rusya'yı protesto amacıyla Soçi Kış Paralimpik Oyunları'na hükümet temsilcisi göndermeme kararı nedeniyle Soçi'ye gitmemişti.

2014 Soçi Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları 16 Mart'ta sona erecek.