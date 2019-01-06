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Paralı poşeti protesto için markete eşekle geldiler (2)

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de 1'i kadın, diğeri erkek 2 kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek için markete eşekle geldi

06 Ocak 2019 21:14

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de 1\'i kadın, diğeri erkek 2 kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek için markete eşekle geldi. Eşekle markete girip reyonları dolaşan 2 kişi, aldıkları ürünleri hayvanın heybesine koyduktan sonra çıkıp gitti.
Niğde\'de ismi öğrenilemeyen kişi, bir kadın yakınıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasını ilginç bir yöntemle protesto etti. Merkez Terminal Caddesi üzerindeki markete eşekle giren 2 kişi, reyonları gezdi. Sonra aldıkları ürünlerin kasada ücretini ödedi. Ardından da ürünleri eşeğinin heybesine yerleştirip, marketten çıkarak uzaklaştı. 
Vatandaşlar tarafından kaydedilip, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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