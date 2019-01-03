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Paralı poşete el arabalı çözüm

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir market müşterisi, poşete para vermemek için satın aldıklarını el arabasıyla taşıdı

03 Ocak 2019 16:43

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir market müşterisi, poşete para vermemek için satın aldıklarını el arabasıyla taşıdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, 1 Ocak\'tan itibaren tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. Poşete para vermek istemeyenler de alternatif çözümler üretmeye başladı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri torbalara aldıklarını yerleştirirken, Antalya\'da da bir pide fırını sahibi, market alışverişi için çalışanını markete el arabasıyla gönderdi. El arabasıyla markette dolaşan Emir Erdem (15), vatandaşların şaşkın bakışları arasında alışverişini yaptı. Poşete 25 kuruş vermek istemediğini belirten Erdem, \"Zaten her şey pahalı, bir de poşete para vermek istemedik. Patron da el arabasıyla alışveriş yapmamı istedi\" dedi.

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