T24 LogoT24 Logo
Politika

'Paralel yapıyla mücadele yeni dönemde çok daha farklı olacak'

Başbakan Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 'Kendilerine benzemeyen cumhurbaşkanlarını engellediler' diye konuştu

04 Temmuz 2014 01:15

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ASKON'un (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Erdoğan, alıkonulan TIR şoförlerinin serbest bırakılmasına ilişkin, "22 gün sonra dün akşam iyi haber aldık. Bugün Erbil Başkonsolosumuz şoförlerimizi sağ salim teslim aldı. Şoförlerimiz için özel olarak Erbil'e gönderilen bir Türk Hava Yolları uçağı şoförlerimizi Şanlıurfa'ya getirdi. Buradan da hepsini ailelerine inşallah sevk ediyoruz. En kısa sürede Musul Başkonsolosluğumuz personeline ilişkin inşallah iyi haberleri vermeyi de ayrıca umuyoruz" dedi.

 

'Paralel yapıyla mücadele yeni dönemde çok daha farklı olacak'

 

Erdoğan, paralel yapı adı verdiği yapıyla ilgili olaraksa "Vatanımıza, istiklalimize, istikbalimize yönelik haince saldırılarda bulunan paralel yapıyla mücadele, yeni dönemde çok daha farklı olacak, devlet, kendisine yönelik tehdide artık en kararlı şekilde cevap verecektir" dedi.

 

Kendilerine benzemeyen cumhurbaşkanlarını engellediler

 

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı siyasetin üzerinde olsun demek, cumhurbaşkanı halkın tercihlerinin üzerinde olsun demektir. Bunu bugüne kadar hep darbeciler söyledi. Bunlara sormak lazım siyaset utanılacak bir şey mi? Eğer utanılacak bir şey değilse siz niye meydanda yoksunuz? Biz geldik önce insan sonra devlet dedik. Bu tercih şimdi ülkede egemen oldu. Siyaset dışı demokrasi, gittiler kendileri gibi cumhurbaşkanı seçtiler. Kendilerine benzemeyen cumhurbaşkanlarını engellediler. "

 

'Halktan kopmayacağız'

 

Türkiye cumhuriyetinin 12 cumhurbaşkanı olarak seçilirsem, biz halkın seçtiği cumhurbaşkanı olarak halktan kopmayacağız. Seçilirsek halkla sık sık bir araya gelip muabbet edeceğiz. Durmayacağız duraklamayacağız. Ben bir kez daha ASKON'a verdiği mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum.

 

ETİKETLER

askontayyip erdoğanparalel yapı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24