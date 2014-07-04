Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ASKON'un (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Erdoğan, alıkonulan TIR şoförlerinin serbest bırakılmasına ilişkin, "22 gün sonra dün akşam iyi haber aldık. Bugün Erbil Başkonsolosumuz şoförlerimizi sağ salim teslim aldı. Şoförlerimiz için özel olarak Erbil'e gönderilen bir Türk Hava Yolları uçağı şoförlerimizi Şanlıurfa'ya getirdi. Buradan da hepsini ailelerine inşallah sevk ediyoruz. En kısa sürede Musul Başkonsolosluğumuz personeline ilişkin inşallah iyi haberleri vermeyi de ayrıca umuyoruz" dedi.

'Paralel yapıyla mücadele yeni dönemde çok daha farklı olacak'

Erdoğan, paralel yapı adı verdiği yapıyla ilgili olaraksa "Vatanımıza, istiklalimize, istikbalimize yönelik haince saldırılarda bulunan paralel yapıyla mücadele, yeni dönemde çok daha farklı olacak, devlet, kendisine yönelik tehdide artık en kararlı şekilde cevap verecektir" dedi.

Kendilerine benzemeyen cumhurbaşkanlarını engellediler

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı siyasetin üzerinde olsun demek, cumhurbaşkanı halkın tercihlerinin üzerinde olsun demektir. Bunu bugüne kadar hep darbeciler söyledi. Bunlara sormak lazım siyaset utanılacak bir şey mi? Eğer utanılacak bir şey değilse siz niye meydanda yoksunuz? Biz geldik önce insan sonra devlet dedik. Bu tercih şimdi ülkede egemen oldu. Siyaset dışı demokrasi, gittiler kendileri gibi cumhurbaşkanı seçtiler. Kendilerine benzemeyen cumhurbaşkanlarını engellediler. "

'Halktan kopmayacağız'

Türkiye cumhuriyetinin 12 cumhurbaşkanı olarak seçilirsem, biz halkın seçtiği cumhurbaşkanı olarak halktan kopmayacağız. Seçilirsek halkla sık sık bir araya gelip muabbet edeceğiz. Durmayacağız duraklamayacağız. Ben bir kez daha ASKON'a verdiği mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum.