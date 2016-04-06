"Paralel yapı, futbolcular ve sanatçılardan para topladı" iddiası

Ankara Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü'nün "paralel devlet yapılanması" iddiasına ilişkin olarak, dün düzenlediği operasyonda aralarında Gençlik ve spor Bakanlığı ile TRT'de çalışanların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. "Paralal yapı"ya bağlı olduğu iddia edilen bazı evlerde futbolcu ve sanatçılardan usülsüz yollarla para toplandığı öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, "paralel yapı" iddiasıyla başlatılan soruşturmada 120 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 6 ilde süren operasyonlarda ise 68 kişi gözaltına alındı.

TRT'de görev yapan bazı isimlerin sanat camiası içinden Gülen cemaati için para (himmet) topladıkları iddia edildi. Yardımlar ile Samanyolu Koleji ile Atlantik eğitim Kurumlarında tiyatro oyunu sahnelendiği öne sürüldü.

Bazı futbolculardan da para (himmet) toplandığı iddia edilirken, bu futbolculara, toplantılarda Gülen'in kitaplarının anlatıldığı ileri sürüldü. Futbolcuların, deplasman maçlarından sonra cemaat yurtlarına götürüldüğü ve burada kendilerinden para yardımı istendiği iddialar arasında.