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'Paralel operasyonu'nda adliyeye sevk edilen 14 polisten 8'i tutuklandı

Karar sonrasına tutuklanan polisler kendilerini cezaevine götürecek olan meslektaşlarına saldırdı

25 Temmuz 2014 16:02

22 Temmuz operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 14 polisten 8'i tutuklandı. 4 polis adli kontrolle, 2'si ise adliyeden serbest kaldı.

Emniyet'teki operasyon nedeniyle Çağlayan Adliyesi'nde mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 8'i tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 polis serbest bırakıldı.

Karar sonrasına tutuklanan polisler kendilerini cezaevine götürecek olan meslektaşlarına saldırdı.

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu bir grup şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

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