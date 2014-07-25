'Paralel operasyon'da 14 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

22 Temmuz operasyonu kapsamında 22 polisin sorgusunu tamamlayan 4 savcı, 8'ini serbest bırakırken, 14'ünü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.

22 Temmuz operasyonu kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 22 şüpheli, adliye içindeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılığa çıkarıldı.

Savcılık sorgusu 12 saat sürdü

Yüksel Koç ve Ozan Ural’ın DHA’daki haberine göre, 22 polisin ifadesi, dün akşam 17.00 sıralarında 4 savcı tarafından alınmaya başlandı. Adliyenin 7. katında bulunan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcıları Okan Özsoy, Cumali Karakütük, Gökalp Kürkçü ve Yusuf Hakkı Doğan tarafından yapılan sorgulama sabaha karşı saat 05.00'te bitti. Savcılar, sorguladıkları 22 polisten 8'ini serbest bırakırken, 14'ünü tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

‘Teröristle müzakare, polisle mücadele’

Serbest kalanlar, adliye önünde bekleyen yakınları tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Serbest kalanlardan biri çıkışta, "Teröristle müzakere, polisle mücadele. Yeni Türkiye'nin ileri demokrasisi bu" dedi. Serbest kalan başka bir kişi ise, "Başımızı öne eğecek bir şey yapmadık" şeklinde konuştu. Daha sonra da savcılık tarafından serbest bırakılan polisler, yakınlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı.