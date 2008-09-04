'Paralarla gemi almışlar'

'Zahid Akman kuryelik yaptı'



Almanya’da fakir fukaraya yardım için topladıkları 18.5 milyon euro’yu Türkiye’ye transfer ettikleri iddiasıyla yargılanan Deniz Feneri Derneği’nin iddianamesini hazırlayan Alman Savcı Sybille Gottwald, Atlas 1 adlı yolcu gemisinin bağış paralarıyla satın alındığının tespit edildiğini açıkladı.Alman Savcı Gottwald, “Euro 7’nin (kanal 7’nin Almanya’daki pazarlama şirketi) Atlas 1 adlı gemiyi topladığı bağış paralarıyla satın aldığını tespit ettik. 9 Eylül’de yapılacak duruşmada gemiyle ilgili iddialar ön plana çıkacak. Ayrıca Türkiye’deki bağlantıları da bu duruşmanın konusu olacak” dedi.Deniz Feneri Almanya operasyonu geçen yıl başlamıştı. Frankfurt polisinin Deniz Feneri Derneği ile Kanal 7 Televizyonu'nun Almanya Temsilciliği’ne dolandırıcılık ve para aklama iddiasıyla düzenlediği baskınla eş zamanlı olarak bir gemi de gündeme gelmişti: Atlas 1.Geçen yıl Haydarpaşa Limanı’nda demirleyen geminin ise Kanal 7’nin Almanya’daki pazarlama şirketi ’Euro 7 GmbH’çıkması gemiyi daha da gizemli hale getirmişti. O dönem konuşan Frankfurt savcılığı sözcüsü Doris Müller-Sheu, Atlas 1 adlı geminin bağış adı altında toplanan 14 milyon euro ile alınıp alınmadığının araştırıldığını söylemişti. Henüz geminin bağış paralarıyla alındığını tespit edemedikleri için gemiyle ilgili herhangi bir yasal işlem başlatılamamıştı.Geminin fiyatının 1.1 milyon euro olduğunu belirten Sheu, gemiyi yakın takibe aldıklarını da sözlerini eklemişti. Atlas 1 gemisi işte tüm bu tartışmaların yaşandığı günlerde, 9 Nisan 2007 tarihinde Haydarpaşa Limanı’na demirlemişti. Geminin bakım ve onarımının yapılıp sefere hazırlanmak üzere Türkiye’ye getirildiği söylenmişti. Atlas 1 gemisinin önceki adının Baltic Kristina olduğu, Letonya Devleti tarafından uluslararası ihaleyle satışa çıkarıldığı ve en yüksek teklifi veren Euro 7 tarafından 1 milyon 114 bin 285 Euro’ya satın alındığı açıklanmıştı. Euro 7 yetkilileri ise bu paranın tamamanın Vakıfbank Frankfurt Şubesi’nden kredi kullanılarak ödendiğini savunmuştu. Ancak, Frankfurt savcılığı yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın sonunda Atlas 1 gemisinin toplanan bağışlarla alındığını tespit etti. Savcı Gottwald 1 milyon 114 bin 285 Euro’nun büyük kısmının bağış paralarıyla karşılandığını açıkladı.Almanya Frankfurt’ta merkezi bulunan Deniz Feneri Derneği, 2006 yılında Frankfurt savcılığı tarafından takibe alındı. Kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla ilgili yürütülen ön soruşturma yaklaşık bir yıl sürdü. Hazırlık soruşturması sonunda 25 Nisan 2007’de, derneğe 340 polisin katıldığı bir operasyon düzenlendi. Dernek yöneticileri Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşkan bu operasyonla tutuklandı. Operasyon kapsamında Deniz Feneri Derneği, Kanal 7 INT’in binası, 14 ev ve işyerinde yapılan aramalarda, çok sayıda belge, bilgisayar, muhasebe kaydı ve yazışmaya el konuldu. 2002-2007 yılları arasında Deniz Feneri Derneği, yaklaşık 40 milyon euro topladı.Deniz Feneri Derneği’nin incelemeye alınan para havalelerinin içinde 2004 yılında Çeşme’de açılan tesettür otel Club Familia’nın da adı geçiyor. Alman polisi, Deniz Feneri’nin ya da Almanya’daki adıyla DFD e.V.’nin, Club Familia Çeşme Holiday adlı şirketle de bağlantısının bulunduğunu belirlemişti. Club Familia Çeşme’nin 2004’teki açılışına AKP Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan ile AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Demircan da katılmıştı.Lloyd’s List’in (Uluslararası Denizcilik ve Ulaşım Haber Portalı) resmi verilerine göre Atlas 1, soruşturma başlayınca 2007 Mart ayında Euro 7 tarafından, Yunan Ventouris adlı Yunan şirketine satıldı. Geminin adı 2007 yılının haziran ayından itibaren kayıtlara ’Badis’ olarak geçti. Badis, 2007 Aralık’ta tekrar el değiştirirerek ’Rigel’ adını aldı. Bu kez gemiyi satın alan firma Saphir Marine adlı bir başka Yunan şirketiydi. Geminin işletmesini Perla Line adlı Yunan şirketi üstlendi. Tartışmalı gemi, 2007 yılının temmuz ayından itibaren Türk karasularına girmedi. Lloyd’s List yetkilileri ise geminin şu anda Arnavutluk’ta demirli olduğunu söyledi.Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya KaramanYönetim Kurulu Üyesi İsmail KarahanYönetim Kurulu Üyesi Mustafa ÇelikYönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman.Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik.Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan.Yönetim Krulu Üyesi Mehmet GürhanYeni Dünya İletişim Anonim ŞirketiYurt İletişim ve Haber Ajansı Ticaret Anonim ŞirketiMepa Medya Anonim ŞirketiHayat Görsel Yayıncılık Anonim ŞirketiKanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karahan ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik’in sahibi olduğu Beyaz Holding, Weiss Holding’-den para aktarıldığına ilişkin iddialara yanıt verdi: Weiss GmbH Türkiye’deki Beyaz Holding’e 1 Euro dahi göndermemiştir. Mahkeme sonucunda bu durum anlaşılacaktır. Zahid Akman RTÜK Başkanı olduktan sonra Almanya ve Türkiye’deki ortak olduğumuz bütün şirketlerdeki hisselerini devrederek ayrılmıştır. Bizlerle hiçbir ortaklık ilişkisi kalmamıştır. Hiçbir Kanal 7 yetkilisi Mehmet Taşkan’dan 200 bin Euro teslim almamıştır. Hiçbir Beyaz Holding yöneticisi kuryelik yapmamıştır. Ortağı olduğumuz Euro 7 ve Atlas GmbH şirketlerinden Beyaz Holding yöneticilerine 32’şer bin Euro ödeme yapılmamıştır. Ayrıca şirketlerin ortaklarına ödeme yapması ne zamandan beri suç olmuştur. (Vatan)