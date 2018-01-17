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Ekonomi

Paralarını alamayan işçiler grev başlattı

Kemal ÇELEN/MİHALIÇÇIK (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesi Koyunağılı Mahallesi'nde bulunan Adularya Enerji Üretimi ve Madencilik A

17 Ocak 2018 16:56

Kemal ÇELEN/MİHALIÇÇIK (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Mihalıççık ilçesi Koyunağılı Mahallesi\'nde bulunan Adularya Enerji Üretimi ve Madencilik A.Ş. Yunus Emre Termik Santrali\'nde çalışan 1200 işçi, 3.5 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle işi bıraktı.
Adularya madencilik ve Yunus Emre Termik Santrali\'ne 15 Temmuz sonrası soruşturmalar sonrası kayyum atanmış ve TMSF ye devredilmişti. Şirkette çalışan 1200 işçi, son 3.5 ayda ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bu sabah grev başlattı. Gece vardiyasından çıkan ve gündüz vardiyasına gelenlerle birlikte toplu halde işi bırakan işçiler, paralarını alıncaya kadar grevi sürdüreceklerini belirtti.

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