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Kültür-Sanat

'Paralarımızı kestiler!'

Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale, “Kültür Bakanlığı bizi apar topar emekli etti." diyerek bakanlıktan dert yandı.

17 Eylül 2010 03:00

T24- Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale, “Kültür Bakanlığı bizi apar topar emekli etti. Ardından ‘Siz üniversite mezunu değilmişsiniz, size fazla para verdik’ deyip zaten bin 500 lira düzeyinde olan maaşımızdan 200-300 lira kesmeye başladı” dedi.


Belkıs Akkale, Kanaltürk’teki 2. Sayfa programında ilginç bir olayı ilk kez açıkladı: “İlk defa burada açıklayacağım. Bizler Anadolu’ya gerçek halk müziğini, gerçek bozulmamış, katıksız türk sanat müziğini bütün arkadaşlarımızla topluma vermeye çalışıyorduk. Muazzez Abacı, Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, Kamil Sönmez, Zekai Tunca, Nalan Altınörs.. Tam bir yıldızlar topluluğu.. O dönemin bakanı (Atilla Koç) bize ‘bankamatik sanatçıları’ dedi. Kendisine çok kırgınım. Anadolu’ya dağılıp bütün gerçek Halk Müziğini, gerçek bozulmamış, katıksız Türk Sanat Müziği’ni bütün arkadaşlarımızla topluma vermeye çalışırken gördüğümüz vefasızlık üzerine emekliliğimizi istedik. Biz ayrıldık daha sonra ne yapıldı bize biliyor musunuz! Siz üniversite mezunu değilsiniz, size fazla ikramiye ve maaş vermişiz, diyerek maaşımızı kestiler.


4 yıl daha kesecekler

Bana devlet sanatçısı unvanı veriyorsunuz. 30 bin lira emekli ikramiyesi, bin 500 lira maaş veriyorsunuz onu da çok vermişiz diyerek kesiyorsunuz. Kesinti başlayınca maaşım 800 liraya düştü. 4 yıldır kesiyorlar, 4 yıl daha keseceklermiş. Bütün bunlar yaşanırken Kültür Bakanlığı bize hiç destek olmadı, emeklerimize yazık oldu. Bizlere bu sıkıntıları yaşatan o dönemdeki bakan Atilla Koç ve yanındakilere hakkımı helal etmiyorum. Bu 5 yılda çok yıprandım ve üzüntüden şeker hastası oldum. Çok büyük sıkıntı ve stresler yaşadım. Ben ve İzzet Altınmeşe dava açtık. Sonucu bekliyoruz. Çıkacak karara göre diğer sanatçı arkadaşlarımız da harekete geçecek.”

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