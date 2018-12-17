Paraları gördü, intihardan vazgeçti

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de inşat halindeki 6 katlı binanın çatısına çıkan simit satıcısı Ramazan G. (20), \"İki bin lira borcum var\" diyerek, intihara kalkıştı. Ramazan G., polislerin yakındaki bir banka şubesinden aldıkları parayı göstermesi üzerine intihardan vazgeçti. İndikten sonra para kendisine verilmeyince taşkınlık yapan simitçi, kelepçelenerek, emniyete götürüldü.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Eker Sokak\'ta meydana geldi. Ramazan G., elinde simitlerin bulunduğu bir tepsiyle 6 katlı inşaatın çatısına çıktı. Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan G. kendisini ikna etmeye çalışan polislere, \"Vali gelsin, kaymakam gelsin. İki bin lira borcum var. Kirayı ödemedim. İki bin lira getirmezlerse kendimi atacağım\" dedi.

Bunun üzerine Asayiş Şubesi\'nden polisler, yakındaki bankaya gidip, 5\'er TL\'lik bir miktar banknot alarak olay yerine geldi, parayı Ramazan G.\'ye gösterdi. Parayı gören Ramazan G. intihar girişiminden vazgeçerek, çatıdan indi. Ancak para kendisine verilmedi. Bunun üzerine taşkınlık çıkaran Ramazan G., kelepçelenerek polis aracına bindirilip, emniyete götürüldü.

BİR GÜN ÖNCE DE ÇATIYA ÇIKTI

Simit satarak geçimini sağlayan Ramazan G.\'nin dün de Emek Mahallesi Ertaş Caddesi\'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıktığı, polisler tarafından ikna edilerek indiği öğrenildi.



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