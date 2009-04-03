Paraları aldılar faturaları ödemediler

Bursa'da sahibi oldukları fatura ödeme merkezinde vatandaşlardan tahsil ettikleri elektrik ve doğal gaz faturalarını ilgili kurumlara ödemedikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta polise başvuran yaklaşık 50 kişi, Alemdar Mahallesi'ndeki fatura ödeme merkezine ödeme yapmalarına rağmen ev ve iş yerlerindeki elektrik ile doğal gazlarının kesildiğini bildirdi.



İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, merkez yöneticilerinin vatandaşlardan tahsil ettikleri fatura bedellerini ilgili kurumlara ödemediklerini belirledi.



İş yerine düzenlenen operasyonda, merkezin sahibi oldukları bildirilen Osman K. (25) ve Mehmet K. (40) gözaltına alınırken, yüzlerce sahte faturaya da el konulduğu bildirildi.



Zanlılar sorgulamalarının ardından "Nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla adliyeye sevk edildi.

