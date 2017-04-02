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Deutsche Welle

Paraguay'da gösterici öldü, İçişleri Bakanı görevden alındı

Paraguay'da bir göstericinin polis tarafından öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü görevden alındı.

02 Nisan 2017 14:33

Paraguay'da devlet başkanının ikinci kez seçilmesini sağlayacak yasa teklifi nedeniyle düzenlenen protestolar şiddetlendi. Devlet Başkanı Horacio Cantes facebook üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Asuncion'daki protestolar sırasında 25 yaşında bir göstericinin polisin kullandığı plastik mermi sonucu öldüğünü duyurdu. Devlet Başkanı göstericinin öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını, sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti. Göstericinin ölümünün ardından İçişleri Bakanı Tadeo Rojas, Emniyet Müdürü Crispulo Sotelo ve dört polis memuru görevinden alındı.

6 milyon 800 bin nüfuslu Paraguay 1989 yılına kadar diktatör Alfrido Stroessner tarafından yönetildi. 1992 yılında yapılan anayasa değişikliği ile devlet başkanının ikinci kez görev yapmasının önü kapatıldı. Ancak kısa bir süre önce hali hazırdaki Devlet Başkanı Horacio Cartes'in görev süresinin uzatılmasını öngören bir anayasa değişikliği hazırlandı. Devlet Başkanı Horacio Cartes'in görev süresi 2018'de sona eriyor.

Cuma günü senatonun kapalı oturumda bu değişikliğin onaylanması üzerine başlayan protesto gösterileri kısa süre içinde şiddete dönüştü. Göstericiler geçen cuma günü parlamento binasını ateşe verdi. Polis göstericilere tazyikli su ve plastik mermi ile müdahale etti. Olaylarda bir kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi yaralandı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP, HT/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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