Paraguay’da bir kadın ‘cadılık’ gerekçesiyle öldürüldü

RADİKAL – Paraguay'da bir kadının "cadılık" gerekçesiyle kabile üyeleri tarafından oklarla vurulduğu ve daha sonra canlı canlı yakılarak öldürüldüğü açıklandı. Olayla ilgili dokuz kişi cinayetle suçlanıyor.

Russia Today’in haberine göre, öldürülen 45 yaşındaki Adolfina Ocampos adlı kadının “cezası nı” Tahehyi köyündeki kabilenin lideri Mbya Guarani verdi. Cinayetle suçlanan kabile üyelerinin, “kadının öldürdüklerini inkar etmedikleri” bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin “endişe verici” olarak nitelendirdiği ifade edilirken, her yıl binlerce kişinin “büyücülük veya cadılık” nedeniyle öldürüldüğü biliniyor.