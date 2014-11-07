T24 LogoT24 Logo
Dünya

Paraguay’da bir kadın ‘cadılık’ gerekçesiyle öldürüldü

Oklarla vurulduğu ve daha sonra canlı canlı yakılarak öldürüldüğü açıklandı

07 Kasım 2014 17:06

RADİKAL – Paraguay'da bir kadının "cadılık" gerekçesiyle kabile üyeleri tarafından oklarla vurulduğu ve daha sonra canlı canlı yakılarak öldürüldüğü açıklandı. Olayla ilgili dokuz kişi cinayetle suçlanıyor.

Russia Today’in haberine göre, öldürülen 45 yaşındaki Adolfina Ocampos adlı kadının “cezasını” Tahehyi köyündeki kabilenin lideri Mbya Guarani verdi. Cinayetle suçlanan kabile üyelerinin, “kadının öldürdüklerini inkar etmedikleri” bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin “endişe verici” olarak nitelendirdiği ifade edilirken, her yıl binlerce kişinin “büyücülük veya cadılık” nedeniyle öldürüldüğü biliniyor.

ETİKETLER

cadılık sebebiyle cinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24