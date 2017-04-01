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Dünya

Paraguay'da başkanlığa tepki

Devlet Başkanı Horacio Cartes'in başkanlık için tekrar aday gösterilmesini tanıyan yasa Kongre'de 45 senatörden 25'inin oyunu aldı

01 Nisan 2017 15:41

Paraguay'da seçim sisteminde değişiklik öngören yasanın Kongre'de kabul edilmesi ülkede tepkiye sebep oldu. Binlerce vatandaş sokağa çıkarken polisin sert müdahalesine maruz kaldı. 

İktidarda olan sağcı Colorado Partisi'nin düzenlediği gizli oturuma katılan 45 senatörden 25'inin Devlet Başkanı Horacio Cartes'in 2018 seçimlerinde tekrar aday olmasını sağlayacak yasanın lehinde oy kullandığı belirtildi. Ülkede 1992'de çıkarılan bir yasayla başkanların ülkeyi bir dönem ve 5 yıl yönetmesine izin veriliyordu.

Haberin duyulmasının ardından binlerce kişi başkent Asuncion'daki Kongre binasının çevresinde protesto gösterisi gerçekleştirdi. Eylemde bina ateşe verilirken milletvekilleri üst katlara kaçmak zorunda kaldı.

Göstericiler polisin müdahalesine maruz kaldıParaguay medyası, olaylar sırasında aralarında politikacılar, göstericiler ve polislerin de olduğu 30 kişinin yaralandığını aktarıyor.

Daha önce, Colorado Partisi mensubu Cartes’in, yeniden aday olması için 300 bin kişinin imza verdiği iddia edilmiş, ama listede ismi bulunan binlerce kişinin hayatta olmadığı ortaya çıktı.

1954 ile 1989 arasında General Alfredo Stroessner'in diktatörlüğü altında ezilen Paraguay'da 1992 yılında yeni anayasayla modern bir hükümet sistemine geçildi. Ancak geçen yıllar politik istikrarsızlıkla geçti, ülkede ordu birçok kez darbe girişiminde bulundu.

 

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